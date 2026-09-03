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Monster Hunter Wilds: Ascendance torna a mostrarsi con un trailer dallo State of Play

Monster Hunter Wilds: Ascendance torna allo State of Play con un nuovo trailer dedicato alle Alture Fluttuanti, confermando il ritorno del Lao‑Shan Lung e mostrando un drago anziano inedito.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   03/09/2026
Monster Hunter Wilds: Ascendance
Monster Hunter Wilds
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Tra i protagonisti dello State of Play andato in onda oggi pomeriggio c'è anche Monster Hunter Wilds: Ascendance, la massiccia espansione in arrivo il prossimo anno su PC e console.

Per l'occasione è stato mostrato un nuovo trailer che offre un ulteriore assaggio delle sfide che i cacciatori dovranno affrontare nelle Alture Fluttuanti, una regione composta da isole sospese sopra le rovine dell'antica civiltà di Wyveria.

Confermato il ritorno del Lao‑Shan Lung e un nuovo drago anziano

Il trailer conferma il ritorno del Lao‑Shan Lung, con i cacciatori chiamati a unire le forze per fermare l'avanzata di questo drago colossale. Il filmato mostra anche altri mostri, alcuni già noti come il Kushala Daora, e altri inediti, tra cui una variante "Guardiano" della Rathian. Sul finale compare inoltre un nuovo drago anziano ricoperto di fulmini, che lascia intuire ulteriori minacce in arrivo con l'espansione.

Monster Hunter Wilds: Ascendance presenta le nuove azioni accelerate dell'Arco Monster Hunter Wilds: Ascendance presenta le nuove azioni accelerate dell’Arco

Monster Hunter Wilds: Ascendance sarà disponibile nel corso del 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. L'espansione sarà protagonista anche del Capcom Spotlight previsto per il 16 settembre.

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