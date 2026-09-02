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LEGO PS1 è realtà: prime immagini, data d'uscita e prezzo della console Sony da costruire

Spuntano online le prime immagini e i dettaglio sulla vociferata LEGO PS1, ovvero la riproduzione della prima console Sony in versione composta da mattoncini per costruire.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   02/09/2026
LEGO PS1

Da Brick Tap News emergono le prime prove dell'esistenza di LEGO PS1, ovvero il set da costruzione dedicato alla prima console Sony che, dopo tante voci di corridoio, sembra davvero in arrivo sul mercato: vediamo dunque prime immagini, dettagli, data di uscita e prezzo di questo oggetto da collezione.

Il set è composto da 1.911 pezzi e riproduce in maniera piuttosto fedele la forma classica della prima versione di PlayStation, con tanto di controller originale e coperchio del lettore disco apribile (ma nessun disco fisico all'interno, come era lecito aspettarsi visti i recenti sviluppi).

All'interno si trovano anche due diorami che mostrano alcune scene di due classici della console, ovvero Gran Turismo e Ape Escape, che possono essere visti aprendo il vano del lettore disco al centro della console.

In arrivo il mese prossimo

Il set LEGO PS1 dovrebbe essere contraddistinto dal numero 72306 ed essere composto dunque da 1.911 pezzi, cosa che lo contraddistingue come un oggetto di una certa complessità in termini costruttivi: il tutto dovrebbe essere venduto al prezzo di 160$, che dovrebbero corrispondere a 160€ in Europa.

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La data di uscita segnalata dal leak è il primo ottobre, e quanto pare le prime copie del set verranno vendute insieme a un regalo a tema Astro Bot, almeno fino ad esaurimento scorte.

LEGO PlayStation potrebbe arrivare prima del previsto e con un regalo speciale LEGO PlayStation potrebbe arrivare prima del previsto e con un regalo speciale

Da notare inoltre il fatto che il controller incluso riproduca le fattezze della periferica originale, prima del lancio del DualShock, e forse anche la confezione potrebbe richiamare quella classica con sfondo nero, ma rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.

In precedenza, LEGO ha proposto la sua versione del Sega Mega Drive da costruire e anche le console Nintendo NES e Game Boy.

#Sony
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