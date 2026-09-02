LEGO PS1 è realtà: prime immagini, data d'uscita e prezzo della console Sony da costruire

Da Brick Tap News emergono le prime prove dell'esistenza di LEGO PS1, ovvero il set da costruzione dedicato alla prima console Sony che, dopo tante voci di corridoio, sembra davvero in arrivo sul mercato: vediamo dunque prime immagini, dettagli, data di uscita e prezzo di questo oggetto da collezione.

Il set è composto da 1.911 pezzi e riproduce in maniera piuttosto fedele la forma classica della prima versione di PlayStation, con tanto di controller originale e coperchio del lettore disco apribile (ma nessun disco fisico all'interno, come era lecito aspettarsi visti i recenti sviluppi).

All'interno si trovano anche due diorami che mostrano alcune scene di due classici della console, ovvero Gran Turismo e Ape Escape, che possono essere visti aprendo il vano del lettore disco al centro della console.