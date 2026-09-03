Monster Hunter Wilds: Ascendance presenta le nuove azioni accelerate dell’Arco

Proseguono i trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance dedicati alle nuove abilità introdotte nella maxi‑espansione per ciascuna delle quattordici armi del gioco. Questa volta tocca alle azioni accelerate dell'Arco, che mostrano come il Bracceleratore possa ampliare in modo significativo le opzioni offensive dei cacciatori.
Dal punto di vista delle dinamiche di caccia, il Bracceleratore è la novità cardine di Ascendance: uno strumento che consente di accedere alle azioni accelerate, che potenziano temporaneamente attacchi, combo e movimenti e sbloccano nuove mosse specifiche per ogni arma. Come evidenziato nel filmato pubblicato ieri, l'energia necessaria per attivarlo si accumula soprattutto colpendo il bersaglio, premiando uno stile di gioco aggressivo e costante.
Un nuovo attacco esplosivo
Nel video, la principale novità per l'Arco è una mossa esclusiva del Bracceleratore: un colpo caricato esplosivo a corta distanza che genera un'onda d'urto. Rientra nella categoria degli "attacchi di reazione": con il giusto tempismo, attivandola poco prima di un colpo in arrivo, è possibile sbalzare via il mostro e ottenere una preziosa finestra per infliggere un attacco potente.
Il Bracceleratore permette inoltre di potenziare alcune mosse base dell'Arco, come il Perfora e il Mille Draghi, rendendo l'arma più versatile e letale rispetto alla versione del gioco base.
Capcom continuerà a pubblicare un trailer al giorno dedicato a ciascuna arma di Monster Hunter Wilds: Ascendance. Praticamente fino al 16 settembre, data del nuovo Capcom Spotlight, dove è già previsto un segmento dedicato all'espansione. Ascendance arriverà nel 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Switch 2.