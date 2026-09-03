Monster Hunter Wilds: Ascendance presenta le nuove azioni accelerate dell’Arco

Proseguono i trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance dedicati alle nuove abilità introdotte nella maxi‑espansione per ciascuna delle quattordici armi del gioco. Questa volta tocca alle azioni accelerate dell'Arco, che mostrano come il Bracceleratore possa ampliare in modo significativo le opzioni offensive dei cacciatori.

Dal punto di vista delle dinamiche di caccia, il Bracceleratore è la novità cardine di Ascendance: uno strumento che consente di accedere alle azioni accelerate, che potenziano temporaneamente attacchi, combo e movimenti e sbloccano nuove mosse specifiche per ogni arma. Come evidenziato nel filmato pubblicato ieri, l'energia necessaria per attivarlo si accumula soprattutto colpendo il bersaglio, premiando uno stile di gioco aggressivo e costante.