Wild Wild Eden è il monster collector di Shueisha Games: l’abbiamo visto alla Gamescom

Questo spirito caldo e affettuoso permea, in realtà, un po' tutta l'opera, almeno a un primo sguardo. Sarà l'effetto sorprendente di queste due anime agli antipodi che si corteggiano in Wild Wild Eden: da una parte l'ambizione accogliente di un videogioco in cui ti ritagli un posticino nel mondo , in pace; dall'altra la natura aggressiva, brutale, fatta di mostri che vogliono mangiarti e della morsa di tutti i bisogni del corpo umano, come la fame, la sete e la stanchezza.

C'è un particolare che ci colpisce molto di Wild Wild Eden, open world di Shueisha Games caratterizzato da un'estetica tutta colorata che, di per sé, ti dice già molto dell'esperienza che farai. Quando gli sviluppatori di Magnus Games Studio ce lo raccontano, continuano a sottolineare una cosa: catturare questi animali, addomesticarli e renderli parte della tua vita in questo paradiso perduto, dove cozy e survival si mescolano, significa che le creature non saranno un mero strumento. Saranno parte della tua famiglia .

Famiglia, non strumenti

Partiamo subito da quella che sembra la caratteristica principale del videogioco e chiediamo agli sviluppatori cosa li abbia convinti a costruire un'intera avventura attorno all'idea che queste creature debbano essere considerate una famiglia, anziché degli strumenti. "In videogiochi come Palworld o ARK, di solito tutte le creature sono al tuo servizio. Noi volevamo distinguerci da questo approccio. Non volevamo che fossero dei semplici servitori, ma che le creature fossero molto più vicine a te". Tirano fuori la parola magica che aleggiava su tutta la discussione: animali domestici. "Esistono degli elementi del gioco che rendono questa idea più concreta. Per esempio, in giochi come Palworld hai una creatura al tuo servizio che semplicemente vive e si muove nel mondo di gioco, giusto?", ci dicono. "Ecco, in Wild Wild Eden, invece, se è una giornata di pioggia, il mostro potrebbe venire da te e confortarti".

Riuscire a ricreare questo sentimento di affetto e di sincera amicizia è molto complesso e richiede di inserire nell'equazione anche un'altra sensazione, più dura: quella di finitezza. "Normalmente le creature in giochi simili non hanno un ciclo vitale. In questo gioco, invece, sì: il tempo che potrai trascorrere con loro è limitato. Anche questo contribuisce a ridurre la distanza e a renderti più vicino alle tue creature". È un'idea brillante (e dolorosa), che attraverso una dinamica di gameplay rende concreto il legame con queste creature. Chiediamo se sono previste altre meccaniche - al di là della storia - che sanciscono l'amicizia con i mostri. "Ci sono degli aspetti del multiplayer. In questo caso le creature possono interagire con altri giocatori. E potrebbero esserci, per esempio, situazioni in cui il tuo mostro se n'è andato per la vecchiaia, ma sono previste missioni in cui può tornare in vita". Tiriamo un sospiro di sollievo. "Fuori dalla trama principale, esistono varie storie più piccole e interattive che possono accadere e che ampliano ulteriormente l'esperienza".

Intrigati da questo rapporto con le creature, ci chiediamo se siano riusciti a evitare una delle derive più comuni del genere dei monster collector: in questi videogiochi, spesso, i mostri diventano semplicemente delle voci in una collezione, anziché dei compagni a cui tieni davvero. Come si preserva il legame emotivo con ciascuna di loro? "È una bella domanda. Per esempio, ci sono diverse aree, come quella del Vulcano, l'area del Cielo e l'area degli Abissi, e supponiamo che tu ami particolarmente l'area vulcanica e che tu voglia vivere insieme ai mostri che provengono da quella zona. E quindi, magari, inizi a raccogliere tutti i mostri che preferisci e che appartengono ad ambienti più caldi.Trascorrendo del tempo con loro puoi sviluppare un rapporto sempre più stretto. Ci sono mostri di tipo acqua che avranno caratteristiche e relazioni diverse tra loro e con il giocatore, mentre i mostri del vulcano andranno particolarmente d'accordo tra loro e con il giocatore, permettendoti di costruire un'amicizia speciale".

Allevare le creature e costruire un habitat sereno è solo parte del gioco

"Le creature possono perfino avere dei cuccioli!", ci dicono. "E quando vai a caccia insieme a loro, diventando sempre più forte, il rapporto diventa più profondo". Quindi a determinare il nostro attaccamento a certe creature saranno il tempo che spendiamo con loro, ma anche l'ambiente e i mostri che frequentiamo. "Alcune situazioni avvengono fuori scena e questi cuccioli interagiscono con altre creature... è un po' come se il tuo animale domestico avesse una propria famiglia o altri compagni al di là di ciò che vedi direttamente sullo schermo. Questo rafforza ulteriormente il legame emotivo con la creatura e, allo stesso tempo, con la sua famiglia allargata. È uno dei piccoli elementi distintivi del gioco".