Il sequel di Lollipop Chainsaw sarà al Tokyo Game Show con una demo giocabile, novità allo State of Play?

Sono previsti anche due eventi dedicati al TGS . Il primo si terrà il 18 settembre presso il palco di Sega, una breve presentazione tra le 04:40 e le 05:10 italiane. Il giorno successivo, il 19 settembre, dalle 02:40 alle 03:30 ora italiana, il TGS Main Stage ospiterà l'evento più corposo, con un video introduttivo e gli interventi del director Nasu e del CEO di JP Univers, Tabata, impegnati a illustrare le novità del progetto.

Dragami Games ha svelato che il nuovo gioco della serie Lollipop Chainsaw sarà tra i protagonisti del Tokyo Game Show 2026 del 17 - 21 settembre, dove per l'occasione i visitatori potranno provarlo con mano grazie a una demo giocabile presso lo stand di Sega, che ricoprirà anche il ruolo di publisher in Giappone e nel sudest asiatico.

Forse non dovremo attendere fino al Tokyo Game Show?

Un nuovo Lollipop Chainsaw era stato annunciato a luglio dell'anno scorso insieme a un adattamento anime, tramite uno striminzito comunicato. Finora non è stato mostrato praticamente nulla, se non il ritorno della protagonista Juliet Starling, con una vera e propria presentazione che potrebbe arrivare anche prima del TGS.

L'immagine che accompagna l'annuncio di Dragami Games conferma il ritorno di Juliet Starling nel nuovo Lollipop Chainsaw

Infatti, ricordiamo che oggi, 3 settembre, è previsto un doppio State of Play: il secondo, denominato "State of Play Japan", sarà dedicato alle terze parti giapponesi e rappresenterebbe una vetrina ideale per svelare la nuova avventura a base di cheerleader e zombie. Del resto l'annuncio di Dragami Games è arrivato a pochissime ore dall'evento di Sony, un tempismo sicuramente interessante.