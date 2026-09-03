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Il sequel di Lollipop Chainsaw sarà al Tokyo Game Show con una demo giocabile, novità allo State of Play?

Lollipop Chainsaw tornerà al Tokyo Game Show con una demo giocabile e due eventi dedicati, mentre il vicino State of Play Japan potrebbe anticipare la prima vera presentazione del nuovo progetto di Dragami Games.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   03/09/2026
Juliet la protagonista di Lollipop Chainsaw

Dragami Games ha svelato che il nuovo gioco della serie Lollipop Chainsaw sarà tra i protagonisti del Tokyo Game Show 2026 del 17 - 21 settembre, dove per l'occasione i visitatori potranno provarlo con mano grazie a una demo giocabile presso lo stand di Sega, che ricoprirà anche il ruolo di publisher in Giappone e nel sudest asiatico.

Sono previsti anche due eventi dedicati al TGS. Il primo si terrà il 18 settembre presso il palco di Sega, una breve presentazione tra le 04:40 e le 05:10 italiane. Il giorno successivo, il 19 settembre, dalle 02:40 alle 03:30 ora italiana, il TGS Main Stage ospiterà l'evento più corposo, con un video introduttivo e gli interventi del director Nasu e del CEO di JP Univers, Tabata, impegnati a illustrare le novità del progetto.

Forse non dovremo attendere fino al Tokyo Game Show?

Un nuovo Lollipop Chainsaw era stato annunciato a luglio dell'anno scorso insieme a un adattamento anime, tramite uno striminzito comunicato. Finora non è stato mostrato praticamente nulla, se non il ritorno della protagonista Juliet Starling, con una vera e propria presentazione che potrebbe arrivare anche prima del TGS.

L'immagine che accompagna l'annuncio di Dragami Games conferma il ritorno di Juliet Starling nel nuovo Lollipop Chainsaw
L'immagine che accompagna l'annuncio di Dragami Games conferma il ritorno di Juliet Starling nel nuovo Lollipop Chainsaw
Lollipop Chainsaw RePOP continua a vendere e gli autori regalano un nuovo costume Lollipop Chainsaw RePOP continua a vendere e gli autori regalano un nuovo costume

Infatti, ricordiamo che oggi, 3 settembre, è previsto un doppio State of Play: il secondo, denominato "State of Play Japan", sarà dedicato alle terze parti giapponesi e rappresenterebbe una vetrina ideale per svelare la nuova avventura a base di cheerleader e zombie. Del resto l'annuncio di Dragami Games è arrivato a pochissime ore dall'evento di Sony, un tempismo sicuramente interessante.

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