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La console portatile ANBERNIC RG40XXV costa 58 € su AliExpress: sfrutta i nostri coupon per risparmiare

Se cerchi un dispositivo portatile con un'enorme libreria di giochi retrò, puoi optare per la console ANBERNIC RG40XXV. Assicurati di utilizzare i seguenti codici.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/09/2026
ANBERNIC RG40XXV

Su AliExpress è attualmente disponibile la console portatile ANBERNIC RG40XXV a 64,80 €, ma con i codici ITFS06 o ITAFF06 potrai risparmiare altri 6 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 1° al 7 settembre, ma i codici hanno un limite di riscatto e i prodotti potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un dispositivo per gli appassionati

Si tratta di un dispositivo che supporta oltre 10 emulatori e offre un'enorme libreria di giochi retrò con prestazioni fluide, grazie a una CPU quad-core H700 e 1 GB di RAM. Inoltre, la batteria da 3.200 mAh offre 6 ore di gioco continuo. Il suo vero punto di forza, tuttavia, è il formato compatto che ti permetterà di trasportarlo ovunque.

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Il dispositivo può essere utilizzato anche per la riproduzione multimediale, per la gestione dei file e per la lettura di eBook. Infine, il display IPS da 4 pollici garantisce immagini chiare, mentre l'illuminazione joystick RGB offre effetti personalizzati. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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