Il Pro Controller per Nintendo Switch 2 è in promozione su Amazon: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul Pro Controller per Switch 2: l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un costo finale di 69,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto dal banner qui sotto: Il Pro Controller per Nintendo Switch 2 è progettato per offrire un'esperienza di gioco più completa, introducendo alcune novità pensate per rendere più pratico l'utilizzo del controller durante le sessioni di gioco. Tra queste c'è il nuovo pulsante C, che permette di avviare rapidamente GameChat direttamente dal controller.