Il Pro Controller per Nintendo Switch 2 è in promozione su Amazon: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul Pro Controller per Switch 2: l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un costo finale di 69,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto dal banner qui sotto: Il Pro Controller per Nintendo Switch 2 è progettato per offrire un'esperienza di gioco più completa, introducendo alcune novità pensate per rendere più pratico l'utilizzo del controller durante le sessioni di gioco. Tra queste c'è il nuovo pulsante C, che permette di avviare rapidamente GameChat direttamente dal controller.
Ulteriori dettagli sul controller
Un'altra caratteristica riguarda i due nuovi pulsanti GL e GR, posizionati sul retro del controller. Questi comandi possono essere assegnati a pulsanti già esistenti, consentendo di personalizzare i controlli in base alle proprie esigenze e di avere alcune funzioni a portata di mano senza dover utilizzare necessariamente i pulsanti principali.
La presenza dei pulsanti aggiuntivi sul retro può risultare particolarmente utile durante il gioco, permettendo di configurare il controller in modo più adatto alle proprie preferenze. La possibilità di assegnare GL e GR a comandi già disponibili offre infatti una maggiore libertà nella gestione dei controlli.
Il Nintendo Switch 2 Pro Controller integra inoltre una presa audio, che completa la dotazione del controller e offre un'ulteriore possibilità di collegamento durante le sessioni di gioco.