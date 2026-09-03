Huawei Watch GT 7 Pro, la recensione dello smartwatch per sport estremi e vita quotidiana

Huawei Watch GT 7 Pro punta su materiali premium, lunga autonomia e nuove funzioni dedicate allo sport e al monitoraggio della salute: ecco la nostra prova.

Huawei ha presentato la nuova serie Watch GT 7, composta da diversi modelli e pensata per combinare funzioni sportive e utilizzo quotidiano. Al vertice della gamma si trova Huawei Watch GT 7 Pro, lo smartwatch più completo della famiglia, con materiali più ricercati, nuove funzionalità software e un'autonomia che resta uno dei suoi principali punti di forza. Sulla carta, il modello da 46 mm può infatti raggiungere fino a 21 giorni di utilizzo, mentre la versione da 41 mm si ferma a 14 giorni. Numeri che, come sempre, dipendono dalle funzioni attive e dal tipo di utilizzo, ma che confermano l'approccio di Huawei: offrire uno smartwatch capace di resistere per diversi giorni senza richiedere frequenti ricariche. La nuova generazione introduce inoltre miglioramenti nel tracciamento delle attività all'aperto e amplia ulteriormente il numero di sport supportati. Tra le novità ci sono funzioni dedicate agli sport invernali e al motociclismo, oltre a nuovi strumenti per monitorare la forma fisica e raccogliere in un unico posto le principali informazioni relative al benessere. L'azienda dichiara inoltre una luminosità massima del display fino a 3.000 nit e una resistenza all'acqua pensata anche per attività più impegnative. Come sempre, però, le specifiche raccontano soltanto una parte dell'esperienza: nella nostra recensione del Hauwei Watch GT 7 Pro analizzeremo cosa funziona davvero nell'uso quotidiano e se le novità rappresentano un passo avanti rispetto alla generazione precedente.

Caratteristiche tecniche del Huawei Watch GT 7 Pro Sotto la scocca della nuova serie Huawei Watch GT 7 trova spazio un comparto hardware aggiornato, con alcune differenze importanti tra il modello standard e Huawei Watch GT 7 Pro. Entrambi utilizzano un display LTPO AMOLED, che secondo Huawei può raggiungere una luminosità di picco di 3.000 nit, una caratteristica pensata per migliorare la leggibilità all'aperto e sotto la luce diretta del sole. La serie Watch GT 7 è disponibile nelle varianti da 46 e 41 mm, mentre Huawei Watch GT 7 Pro viene proposta esclusivamente con cassa da 46 mm, nelle colorazioni gialla, verde e nera. Il modello Pro si distingue anche per i materiali utilizzati, con una cassa in titanio e un vetro in zaffiro a protezione del display. La certificazione IP69 e la resistenza all'acqua fino a 5 ATM completano le caratteristiche dedicate alla resistenza del dispositivo, con la possibilità di utilizzarlo, secondo le specifiche dichiarate, anche per immersioni fino a 40 metri di profondità. Aumenti a doppia cifra per i chip Qualcomm: da oggi scattano i rincari per l'industria degli smartphone L'autonomia resta uno degli aspetti su cui Huawei punta maggiormente. L'azienda dichiara fino a 21 giorni di utilizzo per i modelli da 46 mm, incluso Watch GT 7 Pro, e fino a 14 giorni per le versioni da 41 mm. Naturalmente, la durata effettiva dipende dalle funzioni utilizzate e dal tipo di utilizzo. Con il GPS attivo, Huawei indica fino a 51 ore di tracciamento in modalità trail running e fino a 48 ore durante l'attività in bicicletta. La confezione di vendita di Huawei Watch GT 7 Pro La nuova generazione introduce inoltre il sistema di posizionamento basato sul nuovo algoritmo XXR, sviluppato per migliorare la precisione nella registrazione dei percorsi all'aperto. Sul retro della cassa è presente anche un sensore aggiornato che alimenta il sistema Huawei TruSense (differente rispetto a quello provato nella recensione del GT Runner 2) , utilizzato per il monitoraggio di parametri come frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, stress e benessere emotivo. Huawei Watch GT 7 Pro al polso Non mancano, infine, le funzioni dedicate all'utilizzo quotidiano. Huawei Watch GT 7 è compatibile con smartphone Android e iPhone, supporta le risposte ai messaggi tramite tastiera a schermo e la sincronizzazione con servizi come Strava e Komoot. Il chip NFC consente inoltre i pagamenti contactless attraverso Curve Pay. Per quanto riguarda i prezzi, Huawei Watch GT 7 standard viene proposto al prezzo di 299€ (sia per la variante da 46 mm sia per quella da 41 mm), mentre il top di gamma Watch GT 7 Pro è acquistabile a 429€. Scheda tecnica Huawei Watch GT 7 Pro Tipologia: Smartwatch con sistema operativo Huawei HarmonyOS (compatibile con smartphone iOS e Android)

Smartwatch con sistema operativo Huawei HarmonyOS (compatibile con smartphone iOS e Android) Dimensioni: Huawei Watch GT 7 Pro: Cassa da 46 mm, spessore 11,2 mm Huawei Watch GT 7: Cassa da 46 mm o 41 mm

Peso (senza cinturino): 56 g (GT 7 Pro)

56 g (GT 7 Pro) Display: LTPO AMOLED (luminosità di picco fino a 3.000 nit) protetto da vetro zaffiro, cassa in lega di titanio di grado aerospaziale e lunetta in ceramica nano-cristallina su Watch GT 7 Pro; vetro in silicato di alluminio e litio su Watch GT 7

LTPO AMOLED (luminosità di picco fino a 3.000 nit) protetto da vetro zaffiro, cassa in lega di titanio di grado aerospaziale e lunetta in ceramica nano-cristallina su Watch GT 7 Pro; vetro in silicato di alluminio e litio su Watch GT 7 Autonomia: Fino a 21 giorni per i modelli da 46 mm (incluso Pro) e fino a 14 giorni per i modelli da 41 mm; fino a 51 ore di tracciamento continuo in modalità trail running e fino a 48 ore in modalità ciclismo

Fino a 21 giorni per i modelli da 46 mm (incluso Pro) e fino a 14 giorni per i modelli da 41 mm; fino a 51 ore di tracciamento continuo in modalità trail running e fino a 48 ore in modalità ciclismo Connettività: Bluetooth, NFC con supporto ai pagamenti contactless tramite CurvePay

Bluetooth, NFC con supporto ai pagamenti contactless tramite CurvePay Localizzazione Satellitare: GPS con nuovo algoritmo di posizionamento XXR

GPS con nuovo algoritmo di posizionamento XXR Ricarica: Connettore proprietario wireless con cavo USB-A

Connettore proprietario wireless con cavo USB-A Altre funzioni: Certificazione IP69, impermeabilità fino a 5 atmosfere e supporto per immersioni fino a 40 metri di profondità per entrambi i modelli Nuovo cinturino Huawei Easy Cross con allacciamento interno a scomparsa Algoritmo Huawei TruSense System aggiornato per il monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, SpO₂, stress, emozioni, sonno, ECG e rigidità arteriosa (funzioni ECG e rigidità arteriosa esclusive del modello Pro) Nuovo Indice di forma fisica Schermata Health Living (nuovo quadrifoglio della salute con diario alimentare) e Health Community per monitorare la salute dei propri familiari dal polso (dal 25 settembre 2026) Oltre 100 modalità sportive con rilevamento cadute integrato su entrambi i modelli Tracciamento sportivo per sci indoor e outdoor, golf avanzato e motociclismo Mini workout rapidi (da 30 secondi a 2 minuti) per alleviare la tensione muscolare quotidiana

Prezzo e colori: GT 7 Pro 46mm (colorazioni: Giallo, Verde, Nero): 429€ GT 7 46mm (colorazioni: Giallo, Blu, Nero, Grigio): 299€ GT 7 41mm (colorazioni: Azzurro, Rosa, Grigio, Bianco): 299€



Design Dal punto di vista estetico, la serie Huawei Watch GT 7 resta fedele all'impostazione già vista nelle precedenti generazioni. L'obiettivo è quello di proporre uno smartwatch con un aspetto più vicino a quello di un orologio tradizionale, senza rinunciare alle funzioni dedicate allo sport. Il modello più interessante sotto questo aspetto è proprio il nostro Huawei Watch GT 7 Pro da 46 mm. Con uno spessore di 11,2 mm e un peso di 56 grammi, cinturino escluso, riesce a mantenere dimensioni importanti senza risultare eccessivamente ingombrante al polso. Huawei Watch GT 7 Pro nella colorazione gialla La costruzione fa inoltre ricorso a materiali differenti rispetto al modello standard: la cassa è realizzata in lega di titanio di grado aerospaziale, la lunetta utilizza ceramica nanocristallina e il display è protetto da vetro zaffiro. Huawei Watch GT 7 standard utilizza invece una cassa in acciaio inossidabile e un vetro in silicato di alluminio e litio, sia nella versione da 46 mm sia in quella più compatta da 41 mm. Le differenze estetiche rispetto alla generazione precedente non sono particolarmente radicali, soprattutto osservando la parte frontale, ma Huawei ha lavorato sulle finiture e sulle diverse colorazioni disponibili. Il modello Pro viene proposto nelle varianti Giallo, Verde e Nero, mentre la versione standard offre una scelta più ampia, con tonalità differenti a seconda delle dimensioni della cassa. Le nuove colorazioni del modello Pro rendono particolarmente evidente il lato più sportivo dell'orologio. Nonostante i materiali utilizzati, infatti, le linee della cassa e il design del cinturino conferiscono un aspetto piuttosto riconoscibile. Proprio il nuovo cinturino EasyCross è una delle novità più interessanti dal punto di vista pratico. Realizzato in materiale morbido, ha la parte in eccesso che non rimane all'esterno, come accade con molti cinturini tradizionali, ma viene inserita all'interno della struttura. Il risultato è un profilo più ordinato, senza una linguetta libera che possa spostarsi durante l'utilizzo. Durante i giorni di prova abbiamo trovato questa soluzione piuttosto comoda. Il materiale è morbido e la chiusura permette di sistemare il cinturino mantenendo l'orologio ben fermo al polso. Di contro, però, le regolazioni al volo durante l'attività sportiva sono un po' più macchinose.

Esperienza d'uso Huawei Watch GT 7 Pro si è dimostrato uno smartwatch completo, per un'esperienza complessiva piuttosto matura sia sul fronte sportivo sia in quello del monitoraggio del benessere, con un'autonomia davvero impressionante: una ricarica completa della batteria è sufficiente per affrontare senza troppi problemi un intero mese. Le funzioni sono numerose e non tutte hanno naturalmente lo stesso peso nell'utilizzo quotidiano, ma Huawei continua a distinguersi soprattutto per la quantità di dati e strumenti messi a disposizione. I cinturini sono compatibili con gli altri orologi della linea Watch GT di Huawei Il sistema Huawei TruSense raccoglie e organizza numerosi parametri relativi allo stato di salute e al benessere. Sul modello Pro ritroviamo funzioni come l'ECG e la valutazione della rigidità arteriosa, mentre il nuovo Indice di forma fisica prova a offrire una panoramica delle proprie condizioni sulla base dei dati raccolti dallo smartwatch. Il Morning Briefing riassume queste informazioni direttamente al mattino, offrendo un punto di partenza per consultare rapidamente i dati più recenti: una funzione carina, ma che rischia di influenzare un po' la percezione del proprio stato fisico se le si dà troppa importanza. Interessante sulla carta anche Health Community, che consente di condividere e monitorare alcuni parametri con familiari o altre persone care direttamente attraverso l'ecosistema Huawei. È una di quelle funzioni che può sembrare secondaria a chi utilizza lo smartwatch esclusivamente per lo sport, ma che potrebbe risultare utile in ambito familiare. Sarà però disponibile solo dal 25 settembre. Alcune schermate di Huawei Watch GT 7 Pro: il cassetto delle app, gli esercizi con il companion animale, la selezione del rilevamento automatico dell'attività e alcune delle tante richieste di approvazione all'utilizzo dei dati Sul fronte delle attività sportive, Watch GT 7 Pro amplia ulteriormente le modalità supportate e introduce nuove funzioni dedicate, tra gli altri, agli sport invernali e al motociclismo. Il nuovo sistema di posizionamento GPS XXR si è dimostrato preciso nella registrazione dei percorsi all'aperto, anche in città. Meno preciso il rilevamento automatico dell'attività, che si attiva in maniera un po' casuale: non siamo riusciti a capire dopo quanto tempo si attiva e Huawei sembra aver rimosso la possibilità di impostare un range di attività personalizzato prima dell'invio della notifica di attività rilevata. Per chi utilizza lo smartwatch anche nella vita quotidiana, c'è poi il supporto ai pagamenti contactless tramite Curve Pay: dover creare un account per usarla non è il massimo, ma se si usano i dispositivi Huawei al momento non ci sono alternative. Ed è proprio nelle possibilità di scelta per l'utilizzo più strettamente quotidiano che si notano i maggiori limiti della piattaforma. Non smetteremo mai di segnalare, ad esempio, la mancanza di una qualsiasi integrazione con Spotify. Non è possibile sincronizzare le proprie playlist e ascoltarle offline direttamente dall'orologio, mentre per portare la musica con sé senza smartphone è necessario trasferire manualmente file audio nella memoria interna del dispositivo. Alcune schermate di Huawei Health Anche la gestione di WhatsApp resta limitata alle notifiche. La tastiera virtuale permette di rispondere direttamente, ma non sostituisce un'applicazione dedicata: non è possibile consultare liberamente la cronologia delle conversazioni, avviare nuove chat o ascoltare i messaggi vocali direttamente dal polso. Sono compromessi da considerare soprattutto per chi cerca uno smartwatch capace di replicare sul polso una parte consistente delle funzioni dello smartphone. Huawei Health, infine, ha la solita pletora di grafici dettagliati e leggibili, oltre a una sezione dedicata al sonno particolarmente ricca. Il difetto cronico qui rimane la gestione dei permessi: le richieste di accesso sono continue e riguardano ogni funzione dello smartphone. L'app continua poi a non essere distribuita su Google Play, quindi va scaricata dal sito ufficiale o dallo store Huawei.

Conclusioni Prezzo 429,00 € Multiplayer.it 8.0 Huawei Watch GT 7 Pro è uno smartwatch completo e ben costruito, che conferma i punti di forza della serie GT senza cambiare nulla della formula originale. Materiali, autonomia e attenzione al monitoraggio sportivo e della salute sono gli aspetti che convincono maggiormente, insieme a un design che riesce a essere sportivo senza rinunciare a un aspetto più ricercato. Non è però uno smartwatch privo di compromessi. L'ecosistema di app resta molto limitato rispetto a quello di alcuni concorrenti e pesa molto la mancata integrazione con Spotify. Per chi cerca soprattutto un dispositivo per lo sport e il monitoraggio quotidiano, sono limiti secondari. Per chi desidera invece sostituire il più possibile lo smartphone al polso, potrebbero avere un peso maggiore.