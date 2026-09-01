Aumenti a doppia cifra per i chip Qualcomm: da oggi scattano i rincari per l'industria degli smartphone

A partire da oggi, dunque dall'inizio di settembre, il colosso dei semiconduttori Qualcomm introdurrà un aumento dei prezzi a doppia cifra per la sua intera gamma di componenti elettronici. La decisione era stata già preannunciata dall'azienda a metà estate, quando i clienti erano stati avvisati che le consegne effettuate dopo il primo del mese avrebbero subito un ritardo nei costi. Il vertice della compagnia, Cristiano Amon, ha spiegato che la decisione si è resa inevitabile a causa dell'impossibilità di continuare ad farsi carico dell'aumento delle spese di produzione imposte dai propri fornitori. L'azienda si vede quindi costretta a girare questi costi aggiuntivi ai produttori di dispositivi.

Qualcomm alza i prezzi e il mercato continua ad annaspare L'aumento dell'hardware Qualcomm si inserisce in un quadro generale di difficoltà per la catena di approvvigionamento, caratterizzato dai rincari delle memorie DRAM e degli spazi di archiviazione. Questa situazione ha già spinto Apple a ritoccare verso l'alto i listini dei suoi computer e dei tablet, prefigurando un incremento dei prezzi anche per i futuri telefoni di vertice. Meno chip e vendite in frenata: Qualcomm e MediaTek soffrono la crisi delle memorie Nonostante l'azienda di Cupertino stia progressivamente integrando i propri modem proprietari su dispositivi come le versioni più sottili o di ingresso, la tecnologia Qualcomm rimane fondamentale per la generazione precedente ancora sul mercato. Per i modelli top di gamma in arrivo, Apple potrebbe continuare ad avvalersi dei modem esterni, quanto meno sul mercato nordamericano.