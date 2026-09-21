Xiaomi 18 Pro e Pro Max: svelate nuove caratteristiche in vista della presentazione ufficiale

Le caratteristiche dei nuovi smartphone

Prima di tutto, Xiaomi non ha ancora svelato il nome del processore utilizzato, ma si tratterà probabilmente dello Snapdragon 8 Elite Gen 6. Il comparto fotografico sarà invece sviluppato con Leica e sarà basato su due sensori da 200 MP, tra cui un teleobiettivo periscopico. La fotocamera principale dovrebbe inoltre avere un'apertura di f/1.67, mentre il teleobiettivo dovrebbe raggiungere f/2.4. Si tratta, tuttavia, di informazioni non ancora confermate ufficialmente da Xiaomi. A cambiare sarà il display, grazie a un pannello Super Pixel di nuova generazione con conseguenti miglioramenti in termini di luminosità e di consumi, mentre le cornici scenderanno a 0,99 mm.

Xiaomi 18 Pro

Per quanto riguarda la batteria, entrambi i modelli dovrebbero adottare la tecnologia Xiaomi GSR VIII, con un contenuto di silicio del 32%. Lo Xiaomi 18 Pro dovrebbe inoltre integrare una batteria da 7.000 mAh, mentre il modello Pro Max potrebbe spingersi fino a 8.500 mAh. Entrambi potrebbero inoltre supportare la ricarica cablata a 100 W, anche se questo dettaglio non è stato ancora confermato ufficialmente. Infine, il display posteriore continuerà ad essere uno dei protagonisti principali, dato che è particolarmente apprezzato dagli utenti, secondo Xiaomi.