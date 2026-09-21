Xiaomi 18 Pro e Pro Max: svelate nuove caratteristiche in vista della presentazione ufficiale

Mancano pochissimi giorni alla presentazione dei nuovi Xiaomi 18 Pro e Pro Max, prevista per il 23 settembre alle ore 13:00 in Italia. Nel frattempo, emergono nuovi dettagli sulle caratteristiche tecniche dei due smartphone, dal comparto fotografico alla capacità delle batterie.
Le caratteristiche dei nuovi smartphone
Prima di tutto, Xiaomi non ha ancora svelato il nome del processore utilizzato, ma si tratterà probabilmente dello Snapdragon 8 Elite Gen 6. Il comparto fotografico sarà invece sviluppato con Leica e sarà basato su due sensori da 200 MP, tra cui un teleobiettivo periscopico. La fotocamera principale dovrebbe inoltre avere un'apertura di f/1.67, mentre il teleobiettivo dovrebbe raggiungere f/2.4. Si tratta, tuttavia, di informazioni non ancora confermate ufficialmente da Xiaomi. A cambiare sarà il display, grazie a un pannello Super Pixel di nuova generazione con conseguenti miglioramenti in termini di luminosità e di consumi, mentre le cornici scenderanno a 0,99 mm.
Per quanto riguarda la batteria, entrambi i modelli dovrebbero adottare la tecnologia Xiaomi GSR VIII, con un contenuto di silicio del 32%. Lo Xiaomi 18 Pro dovrebbe inoltre integrare una batteria da 7.000 mAh, mentre il modello Pro Max potrebbe spingersi fino a 8.500 mAh. Entrambi potrebbero inoltre supportare la ricarica cablata a 100 W, anche se questo dettaglio non è stato ancora confermato ufficialmente. Infine, il display posteriore continuerà ad essere uno dei protagonisti principali, dato che è particolarmente apprezzato dagli utenti, secondo Xiaomi.
Altre indiscrezioni
In questi mesi sono emerse diverse indiscrezioni sui prossimi modelli. I dispositivi dovrebbero infatti integrare anche un lettore di impronte digitali a ultrasuoni, posizionato sotto il display. Il design dovrebbe comunque mantenere una linea essenziale, accompagnato da una certificazione per un'elevata resistenza all'acqua.
Saranno inoltre presenti diverse funzioni basate sull'intelligenza artificiale che si integreranno con il display posteriore. Non ci resta che attendere per scoprire finalmente le caratteristiche ufficiali dei nuovi smartphone.