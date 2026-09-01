The Witcher 3 Remastered permetterà di trasferire i salvataggi e importa i trofei e obiettivi già ottenuti

CD Projekt RED ha confermato che il passaggio dall'attuale versione di The Witcher 3: Wild Hunt alla nuova Remastered , in arrivo tra poche settimane, permetterà di utilizzare i vecchi i salvataggi e continuare l'avventura di Geralt esattamente dal punto in cui era stata interrotta.

Non ci sarà una lista trofei e obiettivi separata

La conferma è arrivata tramite un messaggio pubblicato su X dall'account ufficiale di CD Projekt RED:

"Abbiamo visto le vostre domande su The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered! Buone notizie: i vostri salvataggi attuali funzioneranno con l'aggiornamento, quindi potrete riprendere il viaggio esattamente da dove l'avevate interrotto. Anche i vostri obiettivi e Trofei sbloccati verranno trasferiti!"

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In un secondo messaggio, il community director Marcin Momot ha chiarito che il trasferimento dei salvataggi è possibile perché l'upgrade alla Remastered viene considerato un update del gioco esistente, e non una versione separata. Di conseguenza, non ci sarà una lista di Trofei o Obiettivi distinta, ma verrà mantenuta quella attuale. Discorso differente per i punti abilità: dati i cambiamenti apportati al sistema di progressione nella Remastered, questi verranno ripristinati e i giocatori dovranno ridistribuirli a loro piacimento.

The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered sarà disponibile dal 29 settembre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC. Chi possiede già il gioco potrà effettuare l'upgrade gratuitamente.