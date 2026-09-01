NVIDIA DLSS 5: abbiamo provato il futuro del rendering con intelligenza artificiale giocando a NBA 2K27

In virtù dei tanti leak emersi nel weekend, NVIDIA ci ha dato la possibilità di anticipare le nostre riflessioni: estrapolare un file di anteprima e forzarlo arbitrariamente su titoli a caso va infatti a minare le finalità del rendering neurale, senza quel controllo da parte degli sviluppatori che la community ha richiesto a gran voce. Perché il DLSS 5 non vuole semplicemente migliorare un'immagine. Vuole diventare uno strumento del processo artistico attraverso cui quell'immagine prende forma.

Nel corso dell'evento, gli esperti di NVIDIA ci hanno mostrato nel dettaglio tutti gli aspetti della tecnologia, spiegandoci la differenza tra un normale filtro AI e l'ultima iterazione del Deep Learning Super Sampling. Soprattutto, abbiamo avuto l'opportunità di verificare direttamente il risultato con una prova di NBA 2K27, testando il gioco insieme agli sviluppatori di Visual Concepts. Il primo impatto con DLSS 5, non lo nascondiamo, è stato impressionante .

A guidarci attraverso la tecnologia sono stati Edward Liu, Director of Applied Deep Learning Research, e Gabriele Leone, Director of Real-Time Content Technology Team, quest'ultimo che ha contribuito in particolare ad approfondire la componente artistica e il rapporto tra Neural Rendering e controllo creativo.

Siamo in una fase, nella storia della grafica 3D, in cui una tecnologia smette di essere soltanto un miglioramento incrementale e inizia a cambiare il modo in cui viene costruita un'immagine. È questa la sensazione che abbiamo avuto durante la presentazione del DLSS 5 alla Gamescom di quest'anno .

La differenza rispetto a un semplice upscaler è sostanziale: il modello non deve limitarsi a capire quali pixel mancano, deve interpretare quello che sta osservando e utilizzare quella conoscenza per determinare come alcuni elementi della scena dovrebbero apparire. Ed è proprio qui che entra in gioco il concetto di Neural Rendering.

DLSS 5 rappresenta però un ulteriore cambio di paradigma. NVIDIA lo presenta come un modello di real-time neural rendering capace di intervenire sull'aspetto dell'immagine attraverso illuminazione e materiali fotorealistici . Il modello utilizza informazioni provenienti dal motore di gioco, tra cui colore e motion vector, per produrre il risultato finale mantenendo fedelmente il legame con la scena tridimensionale originale.

Super Resolution, Ray Reconstruction, Frame Generation e Multi Frame Generation hanno portato l'intelligenza artificiale sempre più vicina al cuore della pipeline grafica. Il passaggio ai modelli Transformer ha ulteriormente aumentato la capacità dei sistemi NVIDIA di comprendere le informazioni presenti nei fotogrammi e di ricostruire immagini più stabili e dettagliate.

Quando NVIDIA introdusse il DLSS nel 2018, il concetto era relativamente semplice: utilizzare il machine learning per ricostruire un'immagine ad alta risoluzione partendo da un rendering a risoluzione inferiore, aumentando le prestazioni senza sacrificare eccessivamente la qualità visiva. Da allora il DLSS è diventato qualcosa di molto più ampio.

Non significa che l'intelligenza artificiale generi il videogioco dal nulla . Questa distinzione è fondamentale. Il motore continua a costruire la scena, gestendo geometria, animazioni, materiali, telecamera e simulazione. Il modello neurale utilizza però le informazioni prodotte da quel rendering per generare l'aspetto finale di determinati elementi . Il gioco stabilisce quindi che cosa deve essere rappresentato, mentre il Neural Rendering contribuisce a realizzare come deve apparire.

Per comprendere davvero il DLSS 5 bisogna distinguere i tre concetti fondamentali che ne sono alla base. Il primo è la "reconstruction". È il principio alla base di gran parte del DLSS che conosciamo: il motore produce un'immagine a una risoluzione inferiore o incompleta e il modello neurale ricostruisce le informazioni mancanti. Il secondo è la "function approximation", ovvero l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per approssimare funzioni grafiche che sarebbero costose da calcolare con metodi tradizionali. Il terzo è quello su cui NVIDIA punta con DLSS 5: la "generation".

Lo stesso principio può essere applicato a capelli, tessuti e altri materiali complessi. Non vengono quindi aggiunti magicamente poligoni alla scena . Viene modificata la qualità della sua rappresentazione, rappresentando in maniera più coerente e realistica il comportamento visivo degli elementi della scena.

Alcuni aspetti dell'immagine possono essere appresi da un modello . Pensiamo alla pelle di un personaggio. Il motore deve comunque sapere dove si trova il volto, quale forma ha e come si muove. Il Neural Rendering può però contribuire a determinare come la luce interagisce con quella superficie e quale aspetto dovrebbe avere il risultato finale.

La scena 3D deve continuare a esistere, perché il modello neurale ha bisogno di informazioni precise su quello che sta osservando. Posizione degli oggetti, movimento, materiali e informazioni sull'immagine vengono utilizzati per guidare la generazione. La differenza è che non tutto ciò che vediamo deve necessariamente essere calcolato esplicitamente attraverso la simulazione grafica tradizionale.

Un problema di coerenza

Proprio la coerenza assume un ruolo chiave. Generare una singola immagine convincente non è necessariamente un problema complesso. Generarne migliaia consecutive mantenendo la stessa coerenza lo è molto di più.

In un videogioco, infatti, un'immagine non esiste mai da sola. Ogni frame deve essere coerente con quello precedente e con quello successivo. Un capello non può cambiare casualmente forma, una superficie non può modificare un riflesso senza una ragione e il volto di un giocatore non può assumere caratteristiche differenti semplicemente perché la telecamera si è spostata.

Il DLSS 5 mette a disposizione degli sviluppatori tre modelli diversi che possono adattarsi alle esigenze artistiche del gioco

Qui entra in gioco una distinzione importante tra DLSS 5 e ciò che siamo abituati a considerare come intelligenza artificiale generativa. Come ci ha spiegato Gabriele Leone attraverso un esempio pratico, se chiediamo a un classico filtro generativo di produrre la stessa immagine dieci volte, molto difficilmente otterremo dieci risultati perfettamente identici: ogni elaborazione può introdurre piccole variazioni. Un comportamento del genere sarebbe inaccettabile all'interno di un videogioco.

DLSS 5 non è una IA generativa libera di inventare ciò che vuole. Il modello opera all'interno dei vincoli imposti dal rendering e deve rimanere estremamente coerente con l'immagine e con le informazioni che il motore ha prodotto. Non può decidere autonomamente che nella scena debba comparire qualcosa che il renderer non ha previsto, né alterare arbitrariamente la struttura di ciò che sta osservando.

DLSS 5 opera all'interno di vincoli che non possono trascendere il rendering tradizionale

Il modello interviene sull'immagine migliorando la resa dei materiali, dell'illuminazione e dei dettagli in generale

È proprio questa relazione con il rendering tradizionale a rendere possibile l'utilizzo del Neural Rendering in tempo reale. Il modello può intervenire sull'aspetto dell'immagine, migliorando la resa di materiali, illuminazione e dettagli, ma deve farlo rimanendo ancorato alla realtà della scena generata dal motore. Per questo la stabilità temporale è uno degli elementi centrali della ricerca presentata da NVIDIA. Il modello non deve comprendere soltanto il singolo frame, ma anche la relazione con quelli che lo precedono e lo seguono. I vettori di movimento diventano quindi fondamentali per capire come gli elementi della scena si stanno muovendo e fornire al modello il contesto necessario per mantenere stabile il risultato.

DLSS 5, insomma, può modificare il modo in cui ciò che è stato renderizzato viene rappresentato, ma non può semplicemente creare qualcosa dal nulla. È questa una delle differenze fondamentali rispetto all'immaginario associato alla IA generative ed uno degli aspetti che rendono il Neural Rendering utilizzabile all'interno di una pipeline videoludica.