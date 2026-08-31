Sony ha annunciato ben due State of Play a settembre e sono vicinissimi: data e orario ufficiali

Sony ha davvero confermato lo State of Play di settembre, anzi ne ha annunciati addirittura due, considerando che a seguire ce ne sarà un altro dedicato al Giappone, ma probabilmente interessante per tutti gli utenti al livello globale, con nuove produzioni in arrivo dal Sol Levante. Vediamo dunque data e orari ufficiali dei nuovi eventi di Settembre.

Entrambi gli State of Play si terranno il 3 settembre: il primo avrà luogo alle ore 15:00 secondo l'orario italiano e offrirà una panoramica con "aggiornamenti e annunci da parte di PlayStation Studios e altri partner di terze parti", in base a quanto riferito da Sony.

Il secondo evento sarà lo State of Play Japan, che si terrà immediatamente dopo, e conterrà "approfondimenti su giochi in arrivo da parte di studi di sviluppo in Giappone e Asia, inclusi nuovi gameplay, annunci e altro".