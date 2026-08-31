75

Sony ha annunciato ben due State of Play a settembre e sono vicinissimi: data e orario ufficiali

Sony ha confermato il prossimo arrivo di ben due State of Play a settembre 2026: si tratta di due eventi di presentazione che si terranno davvero prestissimo, già questa settimana.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   31/08/2026
Il logo dello State of Play di PlayStation

Sony ha davvero confermato lo State of Play di settembre, anzi ne ha annunciati addirittura due, considerando che a seguire ce ne sarà un altro dedicato al Giappone, ma probabilmente interessante per tutti gli utenti al livello globale, con nuove produzioni in arrivo dal Sol Levante. Vediamo dunque data e orari ufficiali dei nuovi eventi di Settembre.

Entrambi gli State of Play si terranno il 3 settembre: il primo avrà luogo alle ore 15:00 secondo l'orario italiano e offrirà una panoramica con "aggiornamenti e annunci da parte di PlayStation Studios e altri partner di terze parti", in base a quanto riferito da Sony.

Il secondo evento sarà lo State of Play Japan, che si terrà immediatamente dopo, e conterrà "approfondimenti su giochi in arrivo da parte di studi di sviluppo in Giappone e Asia, inclusi nuovi gameplay, annunci e altro".

Due State of Play, uno dietro l'altro

Dunque ci dobbiamo preparare a un 3 settembre decisamente ricco da parte di Sony, con due eventi da seguire uno dietro l'altro in livestream: in base a quanto riferito, entrambi gli State of Play dovrebbero contenere sia giochi first party da parte dei PlayStation Studios che i third party.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Non ci sono dettagli precisi sui contenuti degli eventi ma possiamo immaginare che possano esserci anche novità di grosso calibro, visto il coinvolgimento diretto dei PlayStation Studios in un evento di presentazione generale come questo.

Marvel's Wolverine: svelati dimensioni del download e data di precariamento Marvel's Wolverine: svelati dimensioni del download e data di precariamento

Tra le novità in arrivo viene da pensare ovviamente a God of War Laufey, a Intergalactic: The Heretic Prophet, che si rumoreggiava potesse essere presente all'evento di presentazione previsto da alcuni rumor a settembre, e altri titoli come Until Dawn 2, oltre a vari third party. Per quanto riguarda l'evento nipponico, è confermata per ora la presenza di Square Enix con il suo Final Fantasy 7 Revelation.

Si tratta comunque di speculazioni e a questo punto non resta che attendere giovedì 3 settembre per avere il quadro completo della questione, con appuntamento fissato a partire dalle 15:00. Ovviamente seguiremo gli eventi in diretta qui su Multiplayer.it, con la consueta copertura di notizie e annunci.

#Sony
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Sony ha annunciato ben due State of Play a settembre e sono vicinissimi: data e orario ufficiali