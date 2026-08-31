Sony ha annunciato ben due State of Play a settembre e sono vicinissimi: data e orario ufficiali

Sony ha davvero confermato lo State of Play di settembre, anzi ne ha annunciati addirittura due, considerando che a seguire ce ne sarà un altro dedicato al Giappone, ma probabilmente interessante per tutti gli utenti al livello globale, con nuove produzioni in arrivo dal Sol Levante. Vediamo dunque data e orari ufficiali dei nuovi eventi di Settembre.
Entrambi gli State of Play si terranno il 3 settembre: il primo avrà luogo alle ore 15:00 secondo l'orario italiano e offrirà una panoramica con "aggiornamenti e annunci da parte di PlayStation Studios e altri partner di terze parti", in base a quanto riferito da Sony.
Il secondo evento sarà lo State of Play Japan, che si terrà immediatamente dopo, e conterrà "approfondimenti su giochi in arrivo da parte di studi di sviluppo in Giappone e Asia, inclusi nuovi gameplay, annunci e altro".
Due State of Play, uno dietro l'altro
Dunque ci dobbiamo preparare a un 3 settembre decisamente ricco da parte di Sony, con due eventi da seguire uno dietro l'altro in livestream: in base a quanto riferito, entrambi gli State of Play dovrebbero contenere sia giochi first party da parte dei PlayStation Studios che i third party.
Non ci sono dettagli precisi sui contenuti degli eventi ma possiamo immaginare che possano esserci anche novità di grosso calibro, visto il coinvolgimento diretto dei PlayStation Studios in un evento di presentazione generale come questo.
Tra le novità in arrivo viene da pensare ovviamente a God of War Laufey, a Intergalactic: The Heretic Prophet, che si rumoreggiava potesse essere presente all'evento di presentazione previsto da alcuni rumor a settembre, e altri titoli come Until Dawn 2, oltre a vari third party. Per quanto riguarda l'evento nipponico, è confermata per ora la presenza di Square Enix con il suo Final Fantasy 7 Revelation.
Si tratta comunque di speculazioni e a questo punto non resta che attendere giovedì 3 settembre per avere il quadro completo della questione, con appuntamento fissato a partire dalle 15:00. Ovviamente seguiremo gli eventi in diretta qui su Multiplayer.it, con la consueta copertura di notizie e annunci.