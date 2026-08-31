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Sfrutta gli ultimi giorni per prenotare Onimusha: Way of the Sword a prezzo scontato su Amazon

Su Amazon è ancora possibile sfruttare la promo sul pre-order di Onimusha: Way of the Sword per PS5.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   31/08/2026
Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
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Su Amazon è ancora possibile sfruttare la promo sul pre-order di Onimusha: Way of the Sword per PS5: l'offerta prevede uno sconto attivo del 13% per un costo finale di 69,99€, il gioco uscirà il prossimo 4 settembre. Puoi prenotarlo direttamente tramite questo link, oppure dalla pagina dedicata al prodotto accessibile dal "bottone" qui sotto: Onimusha: Way of the Sword porta i giocatori nella Kyoto del 1580, trasformata in uno scenario oscuro e inquietante dalla presenza del miasma. Nei panni di Miyamoto Musashi, un samurai determinato a dimostrare la propria superiorità nella via della spada, bisognerà affrontare un viaggio che prenderà una direzione completamente inaspettata.

Ulteriori dettagli sul gioco

La capitale giapponese è stata invasa dai Genma, demoni normalmente confinati nelle profondità dell'inferno e trascinati nel mondo dei vivi dal misterioso miasma.

Le loro continue atrocità hanno gettato Kyoto nel terrore, costringendo Musashi a impugnare la propria spada per affrontare avversari sempre più pericolosi.

Onimusha Way Of The Sword 2

Il protagonista può contare anche sul guanto Oni, un potente strumento capace di conferirgli abilità che superano i normali limiti umani. Il guanto permette di assorbire le anime dei Genma sconfitti e sfruttarle per aumentare ulteriormente la propria forza.

Tuttavia, dietro la voce che proviene dall'artefatto si nasconde un mistero ancora da scoprire. Il combattimento sarà caratterizzato da duelli sanguinosi e letali.

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