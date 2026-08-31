Nessun cambio di piano da Sony sull'abbandono dei dischi e anche Xbox sarebbe digitale, per un insider

Dalla Gamescom 2026 era emersa una voce di corridoio sulla possibilità che Sony stesse valutando un posticipo dell'abbandono dei dischi, ma la questione sembra sia stata smentita da un noto addetto ai lavori, secondo il quale queste discussioni non sarebbero mai avvenute e anche la nuova Xbox sarà probabilmente senza lettore disco.

Si tratta di un rumor che ne smentisce un altro, dunque il tutto va preso ulteriormente con le pinze, ma se non altro questo arriva da un personaggio alquanto noto in ambito videoludico e sembra effettivamente più realistico rispetto a un eventuale cambio drastico dei piani annunciati da Sony.

L'affermazione in questo caso arriva da Richard Browne, veterano dell'industria videoludica che ha lavorato in Domark, Psygnosis, Sony, Microprose, THQ, Tencent e altri, dunque se non altro un elemento alquanto addentro all'ambiente.