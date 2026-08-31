Nessun cambio di piano da Sony sull'abbandono dei dischi e anche Xbox sarebbe digitale, per un insider

Dalla Gamescom 2026 era emersa una voce di corridoio sulla possibilità che Sony stesse valutando un posticipo dell'abbandono dei dischi, ma la questione sembra sia stata smentita da un noto addetto ai lavori, secondo il quale queste discussioni non sarebbero mai avvenute e anche la nuova Xbox sarà probabilmente senza lettore disco.
Si tratta di un rumor che ne smentisce un altro, dunque il tutto va preso ulteriormente con le pinze, ma se non altro questo arriva da un personaggio alquanto noto in ambito videoludico e sembra effettivamente più realistico rispetto a un eventuale cambio drastico dei piani annunciati da Sony.
L'affermazione in questo caso arriva da Richard Browne, veterano dell'industria videoludica che ha lavorato in Domark, Psygnosis, Sony, Microprose, THQ, Tencent e altri, dunque se non altro un elemento alquanto addentro all'ambiente.
Tutti in digitale, anche Xbox Helix
"Solo due parole. Alla GamesCom non si è parlato AFFATTO di un cambiamento di strategia da parte di Sony", ha riferito Browne su X, "Tutti gli editori stanno seguendo le linee guida dell'azienda per il passaggio al "discless" nel 2028".
Questo smentirebbe dunque la voce emersa sulla possibilità che Sony stia rivedendo i piani, anche a causa di quelli che potrebbero essere i progetti di Microsoft sulla nuova Xbox Helix.
Proprio su quest'ultimo fronte, ha aggiunto che anche Xbox starebbe invece puntando a una console senza lettore disco per la prossima generazione, cosa che sembrerebbe più in linea con la filosofia classica della casa di Redmond.
"Anche Microsoft passerà al discless se lancerà una nuova console", aggiungendo che anche la fonte del rumor precedente non aveva effettivamente pubblicato l'informazione sul proprio account di X.
Ricordiamo che Sony ha annunciato l'abbandono dei dischi per PlayStation a partire dal primo gennaio 2028, con una decisione che sembra derivare da una tendenza ormai consolidata nel mercato videoludico e dell'intrattenimento in generale.