Sony potrebbe rimandare l'eliminazione dei dischi anche a causa di Xbox Helix, per un rumor

Parte della decisione deriverebbe dalle forti polemiche che sono emerse dopo l'annuncio della fine dei dischi per PlayStation, arrivate anche allo "sciopero" dei giocatori su PS5 , ma sarebbero legate anche alle mosse di Microsoft con Xbox Helix e i feedback ricevuti da sviluppatori ed editori.

Una sorprendente voce di corridoio è emersa in queste ore, circolante tra gli stand della Gamescom 2026 e riportata da Eurogamer Spagna, con riferimento ad alcune informazioni fatte trapelare dal sito MP1ST e riguarda la possibilità che Sony decida di rimandare l'eliminazione totale dei dischi su PlayStation , prevista per gennaio 2028, anche a causa di Xbox Helix .

Un'eventualità che sembra molto difficile

La questione è davvero molto dubbia e va presa con le pinze, considerando che un cambio di piani del genere sembra difficilmente attuabile: la conclusione dei supporti ottici per i videogiochi è infatti il risultato di un processo già in atto e visibile nella dismissione delle linee di produzione dei supporti, nonché nel presunto "collasso" nell'assemblaggio dei lettori ottici. Inoltre, l'idea che Microsoft abbia invece intenzione di proseguire nel supporto ai dischi appare alquanto in controtendenza con il modus operandi tipico della compagnia che ha sempre prediletto il digitale.

La voce di corridoio in questione, in base a quanto riferito, starebbe circolando presso diversi editori nel corso della Gamescom 2026, e sarebbe legata anche al fatto che PlayStation si sarebbe "resa conto di aver lasciato un varco che permette ad altri attori del mercato di modificare la propria strategia", in base a quanto riferito.

Tra questi concorrenti che potrebbero approfittare della situazione ci sarebbe Microsoft, la quale avrebbe confermato a sviluppatori e publisher che la sua prossima console sarà "al 100% fisica".

L'affermazione risulta alquanto dubbia, anche perché non si capisce bene a cosa si riferisca: messa così, sembra confermare che Xbox Helix avrà un lettore fisico, cosa che effettivamente potrebbe essere vera soprattutto se si considera che Helix potrebbe essere una famiglia di dispositivi, ma quel "100%" risulta difficile da credere come un impegno a concentrarsi prevalentemente su tale formato.

D'altra parte, proprio la funzionalità Disc to Digital recentemente annunciata da Microsoft può essere un'ottima soluzione per la preservazione della propria libreria su disco ma sembra andare decisamente nell'ottica di uno spostamento definitivo verso il digitale.

In ogni caso, secondo questo rumor ci sarebbe un insieme di fattori che avrebbe spinto Sony a rivedere la sua politica e forse rimandare la dismissione dei dischi di uno o due anni, ma la questione sembra davvero molto dubbia.