La produzione dei lettori ottici sarebbe già al collasso: la fine dei dischi è inevitabile?

Parlando di questa nuova caratteristica emerge, nell'articolo di Windows Central, una certa inevitabilità sullo spostamento verso il digitale che comprenderebbe anche i progetti di Microsoft e sarebbe data anche dalla difficoltà effettiva nel trovare lettori disponibili su ampia scala.

Uno spostamento che sembra inevitabile

"Non è chiaro se PlayStation riuscirà a replicare questa funzionalità su PS4 e PS5", ha riferito Corden parlando di questo sistema di digitalizzazione annunciato da Xbox. "In effetti, al momento si tratta di una discussione potenzialmente delicata, dato che Sony ha recentemente annunciato che eliminerà completamente i giochi su disco, suscitando una forte reazione negativa", come ben sappiamo.

"Microsoft non ha ancora espresso una posizione chiara sul dibattito, anche se alcune fonti mi dicono che il problema non riguarda tanto i dischi quanto le unità ottiche stesse; l'intera catena di approvvigionamento dei componenti necessari per la produzione delle unità ottiche sta crollando, con le linee di assemblaggio che si stanno allontanando da questa tecnologia, poiché gli utenti optano attivamente per il solo formato digitale", si legge nell'articolo di Windows Central.

Dunque già a monte del problema dell'eliminazione dei dischi ci sarebbe l'inesorabile eliminazione dei lettori di dischi, che a quanto pare hanno uno spazio sempre più ristretto nelle linee di produzione hardware.

In effetti, anche sul fronte Microsoft è probabile che la nuova Xbox Helix abbandoni il lettore ottico: parlando della nuova console e dell'importanza dei dischi, la CEO Asha Sharma non ha dato una risposta precisa sulla questione, ma è certo che Xbox sia sempre stata alquanto all'avanguardia sul fronte della digitalizzazione dei contenuti, e la funzionalità offerta per trasportare la libreria fisica in forma digitale potrebbe essere un chiaro preludio allo spostamento totale verso quest'ultima forma di fruizione.