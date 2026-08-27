Elden Ring è stato aggiornato alla versione 1.17 per supportare il DLC Tarnished Pack

L'acquisto del pacchetto introdurrà diverse novità, a partire da due nuove classi iniziali selezionabili durante la creazione del personaggio: il Cavaliere Idus e il Cavaliere Pesante . Gli sviluppatori precisano che l'equipaggiamento di queste nuove classi non sarà precluso a chi possiede già un personaggio avanzato, in quanto potrà essere ottenuto anche esplorando l'Interregno o acquistandolo dai mercanti.

Bandai Namco e FromSoftware hanno reso disponibile l'aggiornamento 1.17 per Elden Ring , da poco arrivato su Nintendo Switch 2 , il cui scopo principale è introdurre il supporto al nuovo contenuto scaricabile, intitolato " Tarnished Pack ", la cui uscita è programmata per venerdì 28 agosto su PC e console.

Altre aggiunte

Il DLC aggiungerà inoltre nuove armi e, per la prima volta, tre tipologie di bardature che permetteranno di modificare l'aspetto estetico della cavalcatura Torrente. Queste armature, legate rispettivamente alla Sentinella dell'Albero, all'Argento di Caria e alla Notte Funerea, potranno essere recuperate a Castello Gran Tempesta, a Liurnia Lacustre e nell'Altopiano di Altus; una volta ottenute, sbloccheranno un'apposita opzione di personalizzazione nei menu dei Luoghi di Grazia. Completano i contenuti del pacchetto due nuovi eventi legati alle invasioni da parte di PNG, situati a Caelid e nella Capitale Reale di Leyndell.

Oltre a preparare il terreno per il DLC, l'aggiornamento 1.17 interviene in modo sostanzioso sul bilanciamento generale del gioco base. Nel Regno dell'Ombra, le ricompense ottenibili sconfiggendo i nemici più potenti sono state migliorate, garantendo oggetti di livello superiore. Sul fronte dell'arsenale, sono state potenziate diverse armi da lancio (di cui è stato ridotto il consumo di vigore e aumentato il danno) e le varie tipologie di Flaconi di profumo. Modifiche rilevanti hanno interessato anche la Spada Stregonesca Cariana, il cui modificatore basato sull'Intelligenza ora influisce su tutti i tipi di danno inflitti. Notevoli miglioramenti sono stati applicati a una vasta gamma di scudi grandi, come lo Scudo di Legno e lo Scudo dell'Albero Madre, i quali presentano ora un potenziamento dell'efficacia della guardia e, in molti casi, una riduzione del peso complessivo.

Le modifiche si estendono alle Abilità e alle arti magiche. L'efficacia della Parry è stata perfezionata, in particolare quando si utilizzano pugnali, spade curve o scudi piccoli, e l'abilità Muro di Tempesta non consumerà più FP. Parallelamente, incantesimi come la Pioggia di Stelle Primordiale e la Pioggia di Fuoco sono stati resi più letali, mentre è stato ridotto il tempo di lancio per le stregonerie legate ai meteoriti.

Attenzione particolare è stata rivolta al comparto multigiocatore. Per bilanciare gli scontri tra utenti, è stata ridotta l'efficacia di incantesimi ad area come il Ruggito di Rugalea e il Soffio Putrescente (limitando il tempo in cui i giocatori colpiti rimangono immobilizzati), ed è stato incrementato il danno subito qualora si venga colpiti mentre si eseguono attacchi con la Grande Katana di Rakshasa.

Infine, la patch 1.17 risolve alcuni problemi tecnici, tra cui difetti legati ai danni critici e agli attacchi in salto delle Grandi Katane. Esclusivamente per la versione PC, sono stati corretti bug che impedivano la gestione della telecamera tramite mouse durante i dialoghi e problemi legati al ripristino delle impostazioni predefinite dei controlli.

Come di consueto, l'installazione dell'aggiornamentoè un requisito obbligatorio per poter usufruire delle funzionalità di gioco online.