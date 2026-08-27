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Il monitor da gaming AOC da 27" è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor da gaming AOC al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   27/08/2026
Monitor AOC

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor da gaming AOC: l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un costo totale e finale di 131,99€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Il monitor da gaming AOC da 27 pollici è progettato per offrire un'esperienza di gioco fluida e reattiva, combinando una buona qualità dell'immagine con caratteristiche pensate per gli appassionati di videogiochi competitivi. Il display utilizza un pannello VA Full HD con risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel, rapporto 16:9 e superficie opaca.

Ulteriori dettagli sul monitor

Uno dei principali punti di forza è la frequenza di aggiornamento di 240 Hz, che permette di visualizzare le immagini con grande fluidità. A questa caratteristica si aggiungono la sincronizzazione adattiva, il supporto AMD FreeSync Premium, un tempo di risposta MPRT dichiarato di appena 0,5 ms e un basso input lag, elementi particolarmente utili nei giochi dove la rapidità di risposta è fondamentale.

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Il pannello raggiunge inoltre un rapporto di contrasto di 3000:1, contribuendo a una maggiore profondità nelle immagini e a una migliore distinzione tra aree scure e luminose. Per il comfort durante le sessioni più lunghe sono presenti la tecnologia Low Blue Light, la funzione Flicker-Free e la regolazione dell'inclinazione.

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