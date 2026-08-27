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Toy Story 5 in arrivo su Disney+: ecco la data d'uscita della hit cinematografica

Il quinto capitolo della celebre saga d'animazione approderà sulla piattaforma di streaming il 23 settembre, forte di ottimi risultati ai botteghini internazionali.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   27/08/2026
Il cast di Toy Story 5

Dopo aver ottenuto un grande successo nelle sale cinematografiche, l'ultimo film d'animazione targato Pixar è pronto al debutto su Disney+. L'uscita di Toy Story 5 sulla piattaforma di streaming è fissata per il 23 settembre, a poco più di un mese di distanza dalla disponibilità per l'acquisto e il noleggio digitale avviata lo scorso 18 agosto.

Distribuito nei cinema a partire dal 19 giugno, il film ha registrato incassi globali per 1,1 miliardi di dollari a fronte di un budget di produzione di 250 milioni. Queste cifre lo rendono il lungometraggio più redditizio nella storia del franchise e il terzo film con i maggiori incassi dell'anno, posizionandosi alle spalle di Spider-Man: Brand New Day e The Odyssey.

Risultati egregi

Sebbene l'annuncio di un quinto capitolo avesse inizialmente generato un certo scetticismo, in particolare dopo che Toy Story 4 sembrava aver concluso in modo definitivo i principali archi narrativi, la pellicola ha ottenuto riscontri positivi sia dalla critica che dal pubblico. Su Rotten Tomatoes, il film registra infatti un punteggio del 93% da parte della stampa specializzata e del 94% da parte degli spettatori, con recensioni che ne hanno apprezzato l'animazione, le interpretazioni vocali e l'umorismo.

L'intervallo di circa tre mesi tra la distribuzione nelle sale e il debutto su Disney+ sembra inoltre confermarsi come il nuovo standard per l'azienda, dopo Star Wars: The Mandalorian and Grogu.

In contrasto con il successo economico di Toy Story 5, la recente attualità degli studi Pixar è stata tuttavia segnata da una riorganizzazione interna. Il 21 luglio, a ridosso dell'uscita del film, l'azienda ha licenziato tra i 100 e i 150 dipendenti su un organico totale di circa 1.100 persone. Si tratta del taglio più significativo dal maggio 2024, quando era stato congedato circa il 14% del personale (175 persone). Secondo quanto riportato dalla testata The Wrap, i licenziamenti sarebbero stati attribuiti alle "prestazioni inferiori alle aspettative" del precedente film Pixar, Hoppers. Questo nonostante la pellicola abbia incassato 389,7 milioni di dollari a fronte di un budget di 150 milioni.

Per quanto riguarda la programmazione futura, il prossimo film della Pixar sarà Gatto, una pellicola ambientata a Venezia che vedrà l'attore Mark Ruffalo prestare la voce al felino randagio protagonista. L'uscita nelle sale è prevista per il 5 marzo 2027. Il calendario dello studio prevede successivamente i lanci de Gli Incredibili 3 nel 2028 e di Coco 2 nel 2029.

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