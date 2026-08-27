Toy Story 5 in arrivo su Disney+: ecco la data d'uscita della hit cinematografica

Distribuito nei cinema a partire dal 19 giugno, il film ha registrato incassi globali per 1,1 miliardi di dollari a fronte di un budget di produzione di 250 milioni. Queste cifre lo rendono il lungometraggio più redditizio nella storia del franchise e il terzo film con i maggiori incassi dell'anno, posizionandosi alle spalle di Spider-Man: Brand New Day e The Odyssey .

Dopo aver ottenuto un grande successo nelle sale cinematografiche, l'ultimo film d'animazione targato Pixar è pronto al debutto su Disney+ . L'uscita di Toy Story 5 sulla piattaforma di streaming è fissata per il 23 settembre , a poco più di un mese di distanza dalla disponibilità per l'acquisto e il noleggio digitale avviata lo scorso 18 agosto.

Risultati egregi

Sebbene l'annuncio di un quinto capitolo avesse inizialmente generato un certo scetticismo, in particolare dopo che Toy Story 4 sembrava aver concluso in modo definitivo i principali archi narrativi, la pellicola ha ottenuto riscontri positivi sia dalla critica che dal pubblico. Su Rotten Tomatoes, il film registra infatti un punteggio del 93% da parte della stampa specializzata e del 94% da parte degli spettatori, con recensioni che ne hanno apprezzato l'animazione, le interpretazioni vocali e l'umorismo.

L'intervallo di circa tre mesi tra la distribuzione nelle sale e il debutto su Disney+ sembra inoltre confermarsi come il nuovo standard per l'azienda, dopo Star Wars: The Mandalorian and Grogu.

In contrasto con il successo economico di Toy Story 5, la recente attualità degli studi Pixar è stata tuttavia segnata da una riorganizzazione interna. Il 21 luglio, a ridosso dell'uscita del film, l'azienda ha licenziato tra i 100 e i 150 dipendenti su un organico totale di circa 1.100 persone. Si tratta del taglio più significativo dal maggio 2024, quando era stato congedato circa il 14% del personale (175 persone). Secondo quanto riportato dalla testata The Wrap, i licenziamenti sarebbero stati attribuiti alle "prestazioni inferiori alle aspettative" del precedente film Pixar, Hoppers. Questo nonostante la pellicola abbia incassato 389,7 milioni di dollari a fronte di un budget di 150 milioni.

Per quanto riguarda la programmazione futura, il prossimo film della Pixar sarà Gatto, una pellicola ambientata a Venezia che vedrà l'attore Mark Ruffalo prestare la voce al felino randagio protagonista. L'uscita nelle sale è prevista per il 5 marzo 2027. Il calendario dello studio prevede successivamente i lanci de Gli Incredibili 3 nel 2028 e di Coco 2 nel 2029.