Sony punta a portare nei cinema anche Battlefield dopo Resident Evil e Zelda

Sony Pictures potrebbe aggiudicarsi anche i diritti cinematografici di Battlefield , accrescendo la propria presenza nel settore degli adattamenti videoludici. Secondo quanto riportato da The Wrap e confermato da The Hollywood Reporter, lo studio sarebbe infatti in vantaggio nella corsa per ottenere i diritti del film, al termine di una competizione che avrebbe coinvolto diversi importanti operatori di Hollywood.

Il progetto avrebbe già un gruppo creativo di primo piano. Christopher McQuarrie, regista di diversi capitoli della saga Mission: Impossible, sarebbe incaricato della regia, della sceneggiatura e della produzione. Tra i nomi associati al progetto figura inoltre Michael B. Jordan, che sarebbe coinvolto sia come attore sia come produttore.

Come vedreste Battlefield al cinema?

La gara per i diritti avrebbe visto partecipare anche Universal, Netflix, Amazon MGM Studios e Warner Bros. Discovery, quest'ultima oggi operativa sotto Skydance. Secondo The Wrap, il processo si starebbe configurando come "la più grande guerra di offerte dell'anno", anche se non sono stati resi noti né i valori economici delle proposte né altri dettagli sull'accordo. Resta quindi da capire, tra le altre cose, quale sarebbe la destinazione del film: un eventuale accordo con Netflix potrebbe far pensare a una distribuzione principalmente in streaming, anche se la strategia cinematografica della piattaforma è diventata più articolata negli ultimi anni.

L'eventuale arrivo di Battlefield al cinema si inserirebbe inoltre nella rivalità già esistente tra la serie di Electronic Arts e Call of Duty. Anche quest'ultimo franchise è infatti destinato a diventare un film: il progetto di Skydance vede Taylor Sheridan, autore di Sicario, alla sceneggiatura e Peter Berg, regista di Lone Survivor, dietro la macchina da presa.