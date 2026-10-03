Il team di Battlefield 6 e REDSEC svela le novità in arrivo nella Stagione 5 e nel 2027

A ottobre Battlefield 6 compirà un anno, e il team ha celebrato questo traguardo condividendo una panoramica su come cambierà il gioco e un primo sguardo alle novità della Stagione 5, che segnerà l'inizio del secondo anno di contenuti per lo sparatutto e REDSEC.

Gli sviluppatori ricordano le tante novità arrivate nel primo anno di supporto post-lancio, realizzate lavorando "a stretto contatto con i giocatori tramite Battlefield Labs e il feedback ", portando a quattro stagioni con nuovi contenuti, il ritorno della Guerra navale e di mappe amate come Ferrovia di Golmud e Barriera corallina Tsuru. Parallelamente, è proseguito il lavoro sul combattimento, con una progressione più rapida, un bilanciamento più accurato tra fanteria, velivoli e mezzi terrestri, e una messa a punto della mira assistita.