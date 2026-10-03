Il team di Battlefield 6 e REDSEC svela le novità in arrivo nella Stagione 5 e nel 2027

A ottobre Battlefield 6 compirà un anno, e il team ha celebrato questo traguardo condividendo una panoramica su come cambierà il gioco e un primo sguardo alle novità della Stagione 5, che segnerà l'inizio del secondo anno di contenuti per lo sparatutto e REDSEC.
Gli sviluppatori ricordano le tante novità arrivate nel primo anno di supporto post-lancio, realizzate lavorando "a stretto contatto con i giocatori tramite Battlefield Labs e il feedback ", portando a quattro stagioni con nuovi contenuti, il ritorno della Guerra navale e di mappe amate come Ferrovia di Golmud e Barriera corallina Tsuru. Parallelamente, è proseguito il lavoro sul combattimento, con una progressione più rapida, un bilanciamento più accurato tra fanteria, velivoli e mezzi terrestri, e una messa a punto della mira assistita.
I cambi in programma per la Stagione 5 e un primo sguardo al 2027 di Battlefield
La Stagione 5 porterà ulteriori modifiche al gameplay fondamentale di Battlefield 6 e REDSEC, con gli sviluppatori che hanno già condiviso un elenco piuttosto importante di novità sul sito ufficiale della serie, a questo indirizzo.
Tra queste figurano interventi sulla rigenerazione della salute e sui danni dei veicoli, pensati per premiare il posizionamento della fanteria; un sistema antiaerea più efficace e più tecnico; una revisione degli accessori delle armi e delle animazioni; e un nuovo bilanciamento dei veicoli, che include la riduzione dei danni ad area del Little Bird, un aumento della cadenza di fuoco delle torrette secondarie e una revisione generale dei missili. Cambia anche la gestione delle piazzole di rifornimento dei velivoli, ora con tempi specifici per classe.
Sul fronte REDSEC, la Stagione 5 introdurrà fasce di matchmaking più accurate, la funzionalità di riconnessione nelle partite Battle Royale, zone di lancio consigliate per i nuovi giocatori e una velocità di applicazione della corazza notevolmente aumentata. Le classi riceveranno potenziamenti tattici rivisti, mentre alcuni gadget, come ad esempio i lancia‑fumogeni, defibrillatore e sistema di soppressione hardware, entreranno nel pool di bottino. Arriveranno anche modifiche al bilanciamento delle armi, con un aumento dei proiettili necessari per l'eliminazione contro la corazza in diverse categorie.
Guardando oltre, il team anticipa che il 2027 sarà un anno di ulteriore espansione. Gli sviluppatori stanno già esplorando miglioramenti al gameplay dei veicoli, una revisione completa degli esplosivi e un poligono di tiro aggiornato, insieme a interventi visivi e di animazione sull'intero arsenale. Gli sviluppatori stanno anche valutando il bilanciamento dei fucili di precisione a otturatore girevole‑scorrevole.