Lucca Comics and Games 2026 annuncia le mostre a Palazzo Guinigi e oltre, a tema Legacy

Le altre esposizioni in programma, che saranno ospitate negli spazi della Fondazione Banca del Monte, apriranno le porte dal 28 ottobre fino al 1° novembre, dunque proprio in corrispondenza dei giorni di fiera. Durante questo periodo, tutte queste esposizioni resteranno ad accesso libero, dunque non sarà necessario possedere un biglietto per visitarle, anche se l'accesso sarà prioritario per coloro in possesso di un braccialetto valido per la giornata.

A partire dall'evento di oggi , 3 ottobre, le esposizioni di Palazzo Guinigi saranno visitabili con ingresso libero, da martedì a sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (lunedì chiuso), mentre durante i giorni del festival - dal 28 ottobre al 1° novembre 2026 - l'orario sarà invece quello della manifestazione (9-19). La mostra Lucca Legacy, a Comics & Games story sarà invece aperta per un intero anno, fino al 30 settembre 2027.

Per questo motivo, le esposizioni sono basate su alcuni nomi di grande rilievo, recuperando alcune opere considerate di importanza storica assoluta per l'evoluzione del fumetto, della narrativa e dell'animazione, partendo dalla mostra "Lucca Legacy. A Comics & Games story".

L'idea è quella di omaggiare i grandi autori del passato e mettere in evidenza i legami di questi con le produzioni attuali, esplorando dunque l'idea di una eredità che va avanti e si rafforza sulle produzioni artistiche moderne, le quali affondano le radici nel passato e nelle opere dei grandi maestri .

Mancano ormai poche settimane all'avvio di Lucca Comics and Games 2026 , che andrà in scena dal 28 ottobre al primo novembre, ma se volete cominciare prima a entrare nel clima giusto, sono già in apertura le mostre a Palazzo Guinigi, Japan Town e presso gli spazi della Fondazione Banca del Monte di Lucca , che introdurranno il tema principale su cui ruota l'intera manifestazione, ovvero il concetto di "Legacy" .

Il tutto è presentato come una sorta di avventura, un percorso da seguire insieme alle mascotte Luke e Clea che mostra i modi in cui Lucca Comics negli anni si è intrecciato con la cultura , articolato in sei esperienze tra vinili, elementi di cultura pop, autori celebri che hanno preso parte all'evento, testimonianze e ricordi da parte dei visitatori, ricordi delle opere e degli autori ospiti e premiati durante le varie edizioni e infine una sezione sui giochi e una nella quale i visitatori potranno lasciare un proprio ricordo.

L'allestimento è pensato come una piattaforma culturale incentrata su dispositivi modulari e interattivi che potranno essere modificati nel tempo. Chi attraversa la mostra non è quindi soltanto spettatore: può lasciare tracce, aggiungere contenuti e contribuire alla costruzione di una memoria collettiva.

È costruita come qualcosa di vivo e attuale, pur contenendo tanti ricordi ed elementi che rimandano alle edizioni passate e a opere storiche, evolvendosi anche grazie alla partecipazione dei visitatori stessi.

Il concept architettonico e museale è firmato da NEXT Urban Solutions, studio romano fondato dagli architetti Luca Milan, Carlotta Giannessi e Rosario G. Mastrobattista. La progettazione scientifica e curatoriale è affidata alla museologa Anna Villari, mentre il video di presentazione è diretto dall'architetto e visual designer Stanislao Cantono di Ceva.

In continuità con i sessant'anni di storia di Lucca Comics & Games, l'allestimento guarda al futuro e racconta un museo pensato per evolversi nel tempo. Il progetto ruota attorno alla "libreria infinita", una struttura modulare ispirata alla Biblioteca di Babele di Jorge Luis Borges, destinata a collegare spazi espositivi, piazza pubblica e laboratori didattici in un unico dispositivo architettonico e narrativo.

Al secondo piano di Palazzo Guinigi, uno spazio Work in Progress presenta il progetto del Museo del Fumetto, che Lucca e Lucca Crea immaginano da tempo e che troverà sede nell'ex Manifattura Tabacchi, nell'ex Convento di San Domenico.

La mostra è realizzata con la collaborazione di Edizioni Dupuis, Famiglia Morris e Antoine Mathon.

A Palazzo Guinigi, un allestimento in stile western accompagna i visitatori tra sceriffi, fuorilegge e saloon, rendendo omaggio all'eredità artistica di Morris e al suo ruolo nella storia del fumetto umoristico europeo.

La mostra ripercorre l'universo di Morris attraverso tavole originali, copertine d'epoca e materiali d'archivio, raccontando anche il decisivo sodalizio con René Goscinny, che contribuì a trasformare la serie in un fenomeno internazionale. Accanto a Lucky Luke, Jolly Jumper, Rantanplan e ai fratelli Dalton, compaiono le caricature di celebri figure della Frontiera, da Jesse James a Calamity Jane.

La mostra Time Capsule, curata da Michele Foschini e Mara Famularo, ne ripercorre la carriera attraverso circa novanta opere , tra tavole originali e materiali d'archivio, mettendo in luce l'evoluzione di un'autrice capace di trasformare il fumetto in uno spazio intimo e immaginifico. La mostra è realizzata con il supporto di BAO Publishing e saldaPress.

Classe 1996, ha vinto due Eisner Award con Trottole e Mi stai ascoltando?. La trilogia Clementine, spin-off di The Walking Dead, è stata selezionata ai Lucca Comics Awards nel 2024. Tra i lavori più recenti figura Charity & Sylvia, dedicato a una storia d'amore tra due donne nell'America dell'Ottocento.

Voce della Generazione Z, la fumettista americana Tillie Walden si è affermata sulla scena internazionale per la sensibilità con cui racconta identità, formazione e relazioni, e per la capacità di sperimentare il linguaggio del fumetto.

Ad arricchire il percorso sono i ricordi dei figli di Crepax, cresciuti accanto a un personaggio ispirato anche alla moglie Luisa e profondamente legato alla vita dell'autore. Un viaggio nella storia di Valentina e, insieme, nella biografia di uno dei grandi maestri del fumetto italiano.

La mostra ne ripercorre l'universo attraverso una selezione di tavole originali , molte delle quali raramente esposte, restituendo la vivacità culturale della Milano degli anni Sessanta e Settanta, tra moda, arte, cinema, fotografia, letteratura e musica.

Creata da Guido Crepax nel 1965, Valentina è uno dei personaggi più celebri del fumetto italiano. Fotografa di moda, donna, madre e protagonista di avventure tra realtà, surrealismo ed erotismo, Valentina cresce e invecchia in tempo reale insieme al suo autore e ai lettori, fino al 2003.

Al centro del percorso c'è il concetto di "Archetopie", fusione di forme ancestrali e monumentali con tecnologie futuristiche: architetture megalitiche, metropoli sospese e gigantesche città kaijū diventano visioni di possibili mondi futuri, dove passato e futuro convivono.

A Palazzo Guinigi, Lucca Comics & Games presenta l'universo visionario di Daniel Dociu, tra i più importanti concept artist e art director dell'entertainment digitale, noto per aver contribuito all'immaginario di franchise come Guild Wars, Halo, Half-Life 2 e Age of Empires .

Claudio Castellini: Tocchi da Maestro

Passando invece alle mostre allestite dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, dal 28 ottobre al primo novembre, dalle ore 9 alle 19, ci saranno esibizioni dedicate a Claudio Castellini e Go Nagai, con ingresso gratuito e accesso prioritario per chi possiede il braccialetto.

La prima è Claudio Castellini: Tocchi da Maestro, dedicata a un maestro italiano del fumetto internazionale che ha ridefinito l'estetica del supereroismo moderno. Al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, una mostra ripercorre la carriera di Claudio Castellini attraverso oltre 120 tavole originali, dagli esordi con Sergio Bonelli Editore alle collaborazioni con Marvel e DC Comics.

Un'illustrazione di Castellini

Romano, classe 1966, Castellini ha esordito con Dylan Dog e Nathan Never, di cui è stato creatore grafico e primo copertinista. Nel 1993 è diventato il primo artista italiano a lavorare per Marvel USA, realizzando opere per Fantastic Four, Silver Surfer, Spider-Man e Marvel vs. DC, oltre a collaborazioni con DC e Dark Horse.

Il percorso mette in luce la sua tecnica, caratterizzata da un uso raffinato del chiaroscuro e dalla grande plasticità delle figure, e dedica una sezione al manifesto di Lucca Comics & Games 2026, un "meta-poster" che riunisce in un'unica immagine protagonisti e immaginari della storia del Festival, ricca di citazioni e dettagli da scoprire.