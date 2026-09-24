I videogiochi saranno protagonisti a Lucca Comics & Games 2026, grazie a un programma mai così ricco fatto di incontri, anteprime, panel, firmacopie e attività dedicate ai videogame. Non è infatti un caso che fra gli ospiti più attesi dell'evento ci sarà Yoshinori Kitase, lo storico producer di Final Fantasy VII.
Kitase parteciperà a un Community Q&A dedicato all'eredità dell'originale e alla serie Final Fantasy VII Remake, oltre a una Career Masterclass sulla propria carriera in Square Enix. L'autore verrà inoltre inserito nella Walk of Fame di Lucca Comics & Games. Alla Casa del Boia sarà anche presente uno showcase dedicato a Final Fantasy VII Revelation.
Grande spazio sarà riservato a CD Projekt RED, con due giornate dedicate a Cyberpunk: Edgerunners 2 e The Witcher: il 30 ottobre si parlerà dell'anime in arrivo su Netflix con lo showrunner Bartosz Stybor e la produttrice esecutiva Saya Elder, mentre il 31 ottobre saranno protagonisti The Witcher 3: Wild Hunt e la nuova espansione Songs of the Past, presentata attraverso una demo e un panel dedicato al processo creativo.
Plaion porterà invece a Lucca tre anteprime nazionali della lineup SEGA e ATLUS, ovverosia Alien: Isolation 2, Stranger Than Heaven e Persona 4 Revival. Gli sviluppatori di Alien: Isolation 2, Al Hope e Ana Sopikova, parteciperanno inoltre a un panel e a un meet & greet, mentre possibile provare Metaphor: ReFantazio su Nintendo Switch 2.
Remedy, Control Resonant e gli altri ospiti
Disponibile a partire da oggi, Control Resonant sarà un altro dei protagonisti di Lucca Comics & Games 2026: dal 30 ottobre al 1 novembre sarà presente in fiera il creative director Mikael Kasurinen, che incontrerà il pubblico per parlare del nuovo ed entusiasmante gioco di Remedy Entertainment.
Tra gli ospiti figurano inoltre nomi fondamentali della storia del medium come Hideki Kamiya, Charles Cecil, Noah Falstein, Stephen Bliss e Daniel Dociu. Kamiya sarà a Lucca per parlare della propria carriera e del nuovo Okami, mentre Cecil presenterà Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged. Bliss porterà l'esperienza maturata in Rockstar Games e nell'identità visiva di Grand Theft Auto, mentre Dociu racconterà il proprio lavoro nel concept art e nel world building.
Il programma comprenderà infine Indie Vault, dedicata a dieci studi indipendenti selezionati da una giuria, oltre agli spazi di Bandai Namco, Tora Edizioni, Day 4 Night Productions, Red Bull, MediaWorld ed Euronics. Tra le produzioni italiane troverà spazio anche Wonderful Neoran Valley, che presenterà un nuovo trailer e uno stand dedicato, mentre Burning Farmhouse porterà Marmorea, horror ambientato tra le Alpi Apuane e la Versilia.