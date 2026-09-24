I videogiochi saranno protagonisti a Lucca Comics & Games 2026, grazie a un programma mai così ricco fatto di incontri, anteprime, panel, firmacopie e attività dedicate ai videogame. Non è infatti un caso che fra gli ospiti più attesi dell'evento ci sarà Yoshinori Kitase, lo storico producer di Final Fantasy VII.

Kitase parteciperà a un Community Q&A dedicato all'eredità dell'originale e alla serie Final Fantasy VII Remake, oltre a una Career Masterclass sulla propria carriera in Square Enix. L'autore verrà inoltre inserito nella Walk of Fame di Lucca Comics & Games. Alla Casa del Boia sarà anche presente uno showcase dedicato a Final Fantasy VII Revelation.

Grande spazio sarà riservato a CD Projekt RED, con due giornate dedicate a Cyberpunk: Edgerunners 2 e The Witcher: il 30 ottobre si parlerà dell'anime in arrivo su Netflix con lo showrunner Bartosz Stybor e la produttrice esecutiva Saya Elder, mentre il 31 ottobre saranno protagonisti The Witcher 3: Wild Hunt e la nuova espansione Songs of the Past, presentata attraverso una demo e un panel dedicato al processo creativo.

Plaion porterà invece a Lucca tre anteprime nazionali della lineup SEGA e ATLUS, ovverosia Alien: Isolation 2, Stranger Than Heaven e Persona 4 Revival. Gli sviluppatori di Alien: Isolation 2, Al Hope e Ana Sopikova, parteciperanno inoltre a un panel e a un meet & greet, mentre possibile provare Metaphor: ReFantazio su Nintendo Switch 2.