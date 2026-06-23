Lucca Comics & Games 2026 sarà un'edizione eccezionale con Go Nagai, Yoshinori Kitase e tanti altri

Lucca Comics & Games 2026 è stata annunciata e si presenta come un'edizione davvero molto speciale, in occasione del 60° anniversario dell'evento, ricca di ospiti eccezionali tra i quali spiccano Go Nagai, Frank Miller, Yoshinori Kitase, Hideki Kamiya e Yoko Kanno. La nuova edizione è stata presentata presso la Galleria degli Uffizi con il poster ufficiale e i primi ospiti internazionale che si presentano davvero di altissimo profilo, oltre all'annuncio delle date ufficiali in cui l'evento si svolgerà: si andrà dunque dal 28 ottobre al primo novembre 2026, ovviamente all'interno dell'intera città di Lucca.

Il manifesto ufficiale e il concetto di "Legacy" Il manifesto ufficiale Lucca Comics & Games 2026 è firmato da Claudio Castellini, illustratore italiano dalla grande esperienza in ambito internazionale anche all'interno di Marvel, che ha messo in scena il concetto principale su cui si fonda la nuova edizione, ovvero "Legacy". Il manifesto di Lucca Comics & Games 2026 Lucca Comics & Games 2026, incentrato sulla "Legacy", punta dunque a rimarcare il senso di eredità e il legame tra passato, presente e futuro: un passaggio di testimone e una condivisione culturale tra generazioni, che nel poster è rappresentato da vari personaggi appartenenti ad epoche diverse del fumetto, riunite insieme.

Ospiti leggendari tra manga e fumetti Sul fronte dei fumetti, la prossima edizione di Lucca Comics ha fra gli ospiti speciali il leggendario Go Nagai, uno dei massimi esponenti del manga e autore di opere storiche e fondamentali come Devilman, Mazinga, Getter Robot, Jeeg, Goldrake, Cutie Honey, Mao Dante e tanti altri. Go Nagai Dal 28 al 30 ottobre il Sensei Go Nagai sarà assoluto protagonista di appuntamenti con il pubblico e momenti celebrativi, con la collaborazione di J-POP Manga. Frank Miller è uno degli altri nomi di altissimo profilo di questa edizione, uno degli autori più influenti nell'ambito del fumetto, autore di Sin City, 300, Hard Boiled, che si è dedicato anche alla sceneggiatura di numerosi franchise noti come Spider-Man, Batman e Wolverine, tra gli altri. Il Lucca Comics & Games si chiude con numeri da record, annunciate le date dell'edizione 2026 Altro nome di grande richiamo è quello di Jonathan Hickman, uno degli architetti dei mondi Marvel, per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con Panini Comics dal 28 ottobre al primo novembre, figura centrale per Fantastic Four, Avengers e X-Men, oltre a Secret Wars. Tra gli artefici del rilancio dell'Universo Ultimate con Ultimate Spider-Man, attualmente è impegnato su Spider-Man: Long Way Home insieme ad Adam Kubert. Altra prima volta in Italia è anche quella di Toru Fujisawa, autore di GTO - Great Teacher Onizuka, che verrà per la prima volta in visita a Lucca dal 28 al 31 ottobre, protagonista di vari eventi che verranno resi noti con il programma ufficiale. Tra gli altri nomi di fumetti e manga citiamo poi Jung Ji-hoon, Chang Sheng, Beach Momoko e tanti altri.

Le star dei videogiochi Anche sul fronte dei videogiochi non mancano le celebrità a Lucca Comics & Games 2026: tra le maggiori star ci sarà Yoshinori Kitase, ospite d'onore per questa edizione, proprio in occasione della campagna di comunicazione e promozione su Final Fantasy 7 Revelation, la terza parte dell'opera di remake del celebre JRPG. Yoshinori Kitase Durante le celebrazioni, Kitase sarà inserito nella Lucca Walk of Fame, in riconoscimento del suo straordinario contributo all'industria videoludica e del ruolo avuto nel definire una delle saghe più amate del mondo gaming. Giovedì 29 e venerdì 30 ottobre ci sarà modo di incontrare il vulcanico Hideki Kamiya, game designer che ha legato la sua storia a Capcom, Clover e PlatinumGames, autore di Devil May Cry, Viewtiful Joe, Ōkami, Bayonetta e The Wonderful 101. Da tenere d'occhio anche la presenza di Stephen Bliss, ex-senior artist di Rockstar Games che ha contribuito in maniera fondamentale alla definizione dello stile artistico della serie Grand Theft Auto, a partire dalle copertine storiche di GTA III e GTA: Vice City, oltre ad aver lavorato anche a Red Dead Redemption e L.A. Noire. La sua partecipazione a Lucca Comics & Games è un'opportunità unica per incontrare l'artista dietro alcune delle immagini più iconiche della cultura videoludica mondiale. Tra gli altri ospiti segnaliamo inoltre la presenza di Noah Falstein, firma storica di LucasFilm Games ed elemento importante nello sviluppo di alcune delle maggiori avventure grafiche dell'etichetta americana, oltre a Chris Darril, creatore della serie Remothered e del recente Bye Sweet Carole. Il programma di Lucca Comics & Games 2026 è ancora in fase di definizione, con ulteriori informazioni che arriveranno successivamente: intanto, sul fronte musicale segnaliamo la presenza di Yoko Kanno, compositrice e mente musicale dietro alle colonne sonore di Cowboy Bebop, Escaflowne e Ghost in the Shell. Oltre ad essere presente al festival, per la prima volta in Italia, sarà anche protagonista di un concerto-evento che si terrà a Milano il prossimo 3 novembre 2026 con il supporto e il patrocinio di Lucca.