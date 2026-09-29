Lucca Comics & Games festeggia i suoi 60 anni con un videogioco

Quest'anno il videogioco assume un ulteriore ruolo di prestigio per celebrare i 60 anni della manifestazione. Se per festeggiare i 40 anni si scelse di creare un libro e per i 50 un corto animato e una storia a fumetti di Zerocalcare, per questo nuovo importante anniversario si è scelto di creare un videogioco dedicato proprio a Lucca Comics & Games. Il nome di questo gioco è Luke & Clea - A Quest for Legacy ed è già disponibile gratuitamente per smartphone, sia su Google Play che su App Store .

Il videogioco, soprattutto negli ultimi anni, è diventato sempre più importante all'interno dell'evento, fino a poter essere ormai considerato uno dei pilastri su cui si regge la manifestazione , insieme a fumetto, giochi da tavolo e di ruolo, cinema e serie TV. Lo scorso anno Lucca è stata infatti la tappa finale del Death Stranding World Strand Tour 2, il tour dedicato al lancio di Death Stranding 2 , che ha visto la partecipazione del game designer Hideo Kojima insieme agli attori Luca Marinelli e Alissa Jung.

Quest'anno la storica manifestazione di Lucca Comics & Games compie ben 60 anni: un anniversario di diamante, come è stato definito il 24 settembre durante il final keynote tenutosi a Milano, nel corso del quale sono stati presentati nuovi ospiti e nuove iniziative per il festival, che si svolgerà dal 28 ottobre al 1° novembre .

Luke & Clea, tra storia della manifestazione ed easter egg

L'idea di usare un videogioco per celebrare i 60 anni di Lucca Comics & Games è nata da Emanuele Vietina, direttore della manifestazione, Francesco Bonturi e Sergio Algozzino, che hanno poi coinvolto un team per la sua realizzazione composto dal game designer Manuel Macchia, Andrea Tognetti, che si è occupato di programmazione e level design, Sergio Algozzino per sound design e concept, Andrea Putortì per la pixel art e Teo Benedetti per testi e dialoghi.

Luke & Clea, già dal nome richiama Lucca Crea, l'azienda che organizza la manifestazione, è un piccolo videogioco che non vuole soltanto rendere omaggio alla lunga storia di Lucca Comics & Games, ma anche celebrare gli arcade degli anni '80 e il mondo dell'intrattenimento in generale, grazie ai tantissimi easter egg inseriti al suo interno.

I protagonisti sono due fratelli, Luke e Clea per l'appunto, intenzionati a partecipare al Lucca Comics & Games. Clea è la sorella maggiore, appassionata di fumetti e cosplay, mentre Luke ama videogiochi e giochi da tavolo. Proprio mentre stanno per recarsi alla manifestazione, Luke fa cadere del succo di frutta su una vecchia console, che va in cortocircuito e lo trasporta all'interno del videogioco a cui stava giocando. Clea lo segue immediatamente per salvarlo. Un incipit molto anni '80 per una storia che sarà poi un continuo omaggio ai tanti mondi che rappresentano l'evento toscano.

Anche la storia del videogioco Luke & Clea è ambientata durante i giorni del Lucca Comics & Games

Il gioco è realizzato con una notevole pixel art e ci ha stupiti per la sua varietà e longevità: si nota come non manchi affatto la passione in chi lo ha creato. Lo scopo dei due fratelli è salvare le sei mascotte di Lucca Comics & Games, ognuna in possesso di un pezzo di un diamante che rappresenta i valori della manifestazione.

Dietro ai rapimenti c'è un malvagio drago nero, la manifestazione di "Colui che non sa più sognare", che ostacolerà i due protagonisti nella loro missione, mandando anche contro di loro diversi nemici che hanno perso il proprio colore. Il diventare grigi indica proprio la loro incapacità di sognare. Luke e Clea dovranno quindi affrontarli, ma lo si farà non per sconfiggerli, ma per far tornare a ciascuno di loro il colore dei propri sogni.

Lo scopo del gioco sarà salvare le sei mascotte di Lucca, ognuna con un suo livello dedicato

Ci ritroveremo così all'interno delle mura di una Lucca fantastica, divisa in diverse aree: tra fantasy, Giappone feudale, steampunk e molti altri, un po' come accade nella vera Lucca Comics & Games. Qui dovremo risolvere le quest degli abitanti e affrontare i livelli in cui bisogna salvare le mascotte dell'evento: Grog, la mascotte di Lucca Games nata nel 1989 e ridisegnata da un autore diverso ogni dieci anni; Yellow Kid, personaggio dei fumetti che rappresenta i premi assegnati ogni anno al mondo del fumetto; la Torre Guinigi, simbolo della città; e poi Ciuffettino, il Coniglio e la Pantera, che incarnano diversi aspetti della manifestazione.

Il titolo omaggia il mondo dei videogiochi anche attraverso continui cambi di gameplay. La Lucca virtuale in cui ci muoveremo per trovare le mascotte e risolvere le quest degli abitanti sarà realizzata nello stile di un RPG, mentre ogni mascotte da salvare avrà un livello dedicato, ispirato ad alcuni dei poster più famosi delle passate edizioni. Avremo quindi classici livelli platform, sezioni action e persino sparatutto a scorrimento bidimensionali.

Il gioco omaggia vari generi, dal platform agli RPG e molti altri

Nella sua semplicità, il titolo riesce a divertire e incuriosire grazie sia ai tanti easter egg, che citano videogiochi famosi come Dark Souls o World of Warcraft, sia ai numerosi riferimenti ad altri mondi dell'intrattenimento, tra anime e manga, fumetti occidentali, film e serie TV. Ci saranno poi anche le versioni in pixel di alcuni personaggi illustri, come il rapper Frankie Hi-Nrg, che ha scritto la canzone I Love Lucca Comics & Games, la scrittrice Licia Troisi, che ha pubblicato un romanzo ambientato proprio all'interno della manifestazione, la cantante dei Lacuna Coil Cristina Scabbia, lo storico direttore della manifestazione Renato Genovese e molti altri.

Oltre alla parte ludica è presente anche un'interessante componente didattica chiamata NTSC, sigla di "Non tutti sanno che...", un nome che gioca anche con il formato video utilizzato da alcuni televisori del passato. Per accedere alle informazioni bisognerà infatti interagire con un televisore a tubo catodico, attraverso il quale verranno raccontate alcune delle storie e delle curiosità più significative della manifestazione lucchese.

Non mancano ovviamente tanti omaggi e easter egg

Come progetto per i 60 anni di Lucca Comics & Games, Luke & Clea - A Quest for Legacy centra il suo scopo, riuscendo a informare sulla manifestazione attraverso il divertimento e durando anche molto più del previsto, dato che per completare tutti i livelli attualmente presenti ci vorranno diverse ore. Inoltre, il gioco non è ancora concluso: il livello finale si sbloccherà soltanto il 28 ottobre, primo giorno della manifestazione, che anche quest'anno presenterà nuovi importanti ospiti, soprattutto per gli appassionati di videogiochi.