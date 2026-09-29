Anche Motorola punta al formato wide: ecco le prime immagini del nuovo pieghevole

Il formato wide sta conquistando una fetta sempre più ampia di utenti e anche Motorola sembra intenzionata a puntare su questa tipologia di dispositivi. Sono infatti emerse alcune nuove immagini che ci permettono di dare un primo sguardo al possibile design del suo prossimo pieghevole. Come sempre, si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze. Nel frattempo, ecco come potrebbe essere.

Design e caratteristiche

Le seguenti immagini sono state condivise da Android Headlines e si basano sulle specifiche tecniche rivelate di recente. Si tratta, quindi, di render puramente indicativi che non rappresentano la versione finale del prodotto, ma che ci permettono comunque di farci un'idea di come potrebbe essere il design del dispositivo.

Il nuovo pieghevole dovrebbe misurare 110 x 149 x 5,8 mm da aperto e 110 x 76 x 12,6 mm da chiuso, quindi sarà più corto e stretto rispetto al Galaxy Z Fold8. Dimensioni più contenute che, insieme agli angoli più arrotondati, potrebbero favorire una maggiore comodità e maneggevolezza rispetto al dispositivo Samsung. Tuttavia, avrà uno spessore di ben 12,6 mm da chiuso, quindi non sarà esattamente sottile. Ecco come dovrebbe apparire:

Lo spessore del Motorola Razr Wide Fold

Lo smartphone sarà alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 5 e la batteria avrà una capacità di 5.000 mAh. Per quanto concerne il display, il pannello interno misurerà 6,92 pollici, mentre quello esterno 4,97 pollici. Inoltre, la parte posteriore dovrebbe adottare una barra orizzontale che ospiterà due fotocamere, mentre sul pannello principale sarà presente un foro per la fotocamera. I pulsanti saranno invece posizionati sul lato destro del telefono e si troveranno in alto.