Sony potrebbe produrre il film di Battlefield, con Michael B. Jordan

Secondo la rivista specializzata Variety Sony sarebbe intenzionata a produrre un film di Battlefield, coinvolgendo Michael B. Jordan nel ruolo di produttore ma anche probabilmente attore, con alto nomi emersi come collegati a questa nuova pellicola.
Non è la prima volta che si parla di un possibile film di Battlefield, visto che la questione era emersa anche alcuni mesi fa, con una possibile battaglia fra produttori per accaparrarsi il franchise, conteso tra Warner Bros. Discovery, Amazon MGM Studios, Sony, Universal e Netflix.
Fra tutti questi sembra sia stata infine Sony a spuntarla, con la compagnia che ora si starebbe occupando in maniera attiva della produzione di questo adattamento, destinato dunque a scontrarsi anche sul piano cinematografico contro Call of Duty, anche lui presto protagonista di un film dedicato.
Un'epopea bellica al cinema
In base all'articolo di Variety pare che il film di Battlefield debba essere scritto e diretto da Christopher McQuarrie, autore anche di Top Gun: Maverick (curiosamente protagonista proprio di un recente crossover con Battlefield) e vari film della serie Mission: Impossible, nonché del classico del 1995 I Soliti Sospetti.
Michael B. Jordan dovrebbe inoltre produrre il film e potrebbe anche recitarvi, a seconda che l'accordo venga concluso e che tutto il progetto riesca effettivamente ad andare in porto.
Tra gli altri produttori figurano Jesse Stern di Electronic Arts, Carter Swan di Emerald Neon, Roy Lee e Miri Yoon di Vertigo, ed Elizabeth Raposo, presidente di Outlier Society.
Attendiamo dunque ulteriori informazioni su questa interessante traduzione da videogioco a film, operazione che di recente sembra coinvolgere una notevole quantità di titoli noti, sia sul fronte cinematografico che televisivo.