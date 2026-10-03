Sony potrebbe produrre il film di Battlefield, con Michael B. Jordan

Secondo la rivista specializzata Variety Sony sarebbe intenzionata a produrre un film di Battlefield, coinvolgendo Michael B. Jordan nel ruolo di produttore ma anche probabilmente attore, con alto nomi emersi come collegati a questa nuova pellicola.

Non è la prima volta che si parla di un possibile film di Battlefield, visto che la questione era emersa anche alcuni mesi fa, con una possibile battaglia fra produttori per accaparrarsi il franchise, conteso tra Warner Bros. Discovery, Amazon MGM Studios, Sony, Universal e Netflix.

Fra tutti questi sembra sia stata infine Sony a spuntarla, con la compagnia che ora si starebbe occupando in maniera attiva della produzione di questo adattamento, destinato dunque a scontrarsi anche sul piano cinematografico contro Call of Duty, anche lui presto protagonista di un film dedicato.