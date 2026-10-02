Pokémon potrebbe presentare per la prima volta un set di carte per San Valentino nel 2027

In base a un'indiscrezione pubblicata da Pokébeach, sito specializzato in raccolta di informazioni e notizie sui Pokémon, potrebbe esserci la possibilità che il Gioco di Carte Collezionabili possa avere un set speciale di San Valentino, per la prima volta, nel 2027.
Ovviamente non c'è nulla di confermato, ma il sito sostiene di aver ricevuto informazioni precise al riguardo, tanto da menzionare anche le caratteristiche delle carte previste per i vari pacchetti speciali, facendo pensare che possa esserci effettivamente un'iniziativa del genere in programma.
D'altra parte, The Pokémon Company ci ha già abituato a set speciali per eventi del genere come quelli dedicati a Halloween, dunque non è escluso che possa sfruttare anche la "festa degli innamorati" per un po' di visibilità aggiuntiva.
Un pacchetto romantico
In base a quanto riferito da PokeBeach, lo speciale "Pokemon TCG Valentine's Box", ovvero la scatola dedicata al nuovo set, dovrebbe essere distribuita dal 27 gennaio e dovrebbe essere ovviamente caratterizzata da tema San Valentino.
Ogni scatola dovrebbe contenere 20 pacchetti mini booster specifici di San Valentino, ognuno contenente tre carte del GCC Pokémon, oltre a cinque adesivi.
Il pacchetto, inoltre, dovrebbe trasformarsi in una sorta di cassetta per le lettere, probabilmente per simboleggiare la raccolta di lettere tipica di San Valentino, ma non c'è ancora alcuna prova di questa iniziativa.
Sembra in effetti seguire il format dei pacchetti speciali organizzati da The Pokémon Company per Halloween, e potrebbe essere distribuita in maniera limitata all'inizio del prossimo anno, in modo da occupare il periodo di febbraio in corrispondenza con la festività in questione.
Nel frattempo, GCC Pokémon Pocket ha annunciato l'espansione Busta Deluxe Mega con un trailer, mentre sul fronte videoludico abbiamo visto che Pokémon Rubino e Zaffiro per Nintendo Switch 1 e 2 potrebbero avere una data di uscita fissata.