Nacon ha rivelato il nuovo Revolution 5 Unlimited: schermo integrato, stick TMR e 1000 Hz su PC

Tra le differenze più visibili rispetto al modello precedente ci sono uno schermo integrato nel controller, i nuovi joystick TMR e una gestione dell'audio che consente di ascoltare contemporaneamente console e smartphone nelle cuffie collegate al pad. Secondo Nacon, si tratta del primo controller PS5 con licenza ufficiale al mondo dotato di un display di controllo integrato , pensato per modificare rapidamente le impostazioni senza interrompere la partita.

Nacon ha svelato Revolution 5 Unlimited, il controller che raccoglierà l'eredità del Revolution 5 Pro nella gamma dedicata a PlayStation 5. Si tratta di un modello asimmetrico con licenza ufficiale PS5, disponibile al preordine al prezzo consigliato di 199,99 euro e con uscita prevista per l'autunno 2026. La compatibilità non si ferma però alla console Sony: il pad funzionerà anche su PC e, tramite Bluetooth, con dispositivi e Smart TV Android compatibili.

Lo schermo sostituisce buona parte dell'app

Il display serve soprattutto a modificare rapidamente le impostazioni senza passare ogni volta da telefono o PC. Da qui si possono regolare volume, microfono e relativo guadagno, vibrazione, shortcut, bilanciamento audio e sensibilità degli stick, oltre a gestire alcune impostazioni di sistema; Nacon afferma che più della metà delle impostazioni può essere gestita direttamente dal controller. Per le regolazioni più approfondite resta comunque disponibile l'app mobile Bluetooth per iOS e Android, dalla quale si modificano RGB, curve degli stick e altri parametri, oltre a creare e gestire quattro profili per ciascuna modalità. Su Windows ci sarà invece un'app separata, usata soprattutto per aggiornare il firmware e cambiare la lingua mostrata sul display.

Gli stick passano alla tecnologia TMR (Tunneling Magnetoresistance), con sensori magnetici studiati per offrire maggiore precisione e affidabilità, consumando meno energia rispetto alle soluzioni precedenti. Anche la parte meccanica è stata rivista: i controlli principali e il D-pad utilizzano micro-switch, mentre i trigger possono passare dalla normale corsa analogica a un'attuazione istantanea con un clic molto più corto; sul retro sono presenti quattro shortcut. Tra le funzioni software debutta inoltre la Modalità Shooter Pro, che azzera completamente le zone morte degli stick analogici per ottenere una risposta immediata ai movimenti. Su PC il Revolution 5 Unlimited raggiunge un polling rate di 1000 Hz, con Nacon che dichiara una latenza di 1 ms nella modalità PC dedicata. Supporta inoltre le macro e consente di assegnare tasti della tastiera ai sette shortcut disponibili. Il giroscopio può inoltre simulare uno stick analogico nei giochi che non prevedono un supporto nativo per il gyro.

Il pad avrà uno schermo e una base di ricarica.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla gestione dell'audio: il controller può ricevere il suono dalla console e, nello stesso momento, collegarsi a uno smartphone via Bluetooth. Le due sorgenti vengono poi inviate alle cuffie cablate collegate al pad e il loro volume relativo può essere bilanciato dall'utente. Il microfono continua a comunicare con la console, quindi la chat di gioco non viene spostata sul telefono. Per quanto riguarda i collegamenti, su PS5 si può usare il dongle wireless oppure il cavo, mentre su PC sono disponibili dongle, Bluetooth e connessione cablata. Sono previste modalità separate per PS5, PC e Bluetooth, con compatibilità estesa anche alle Smart TV Android.