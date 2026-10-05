1

Effettua il pre-order di God of War Laufey a prezzo scontato: la promo è attiva direttamente su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di God of War Laufey a prezzo scontato.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   05/10/2026
God of War Laufey
God of War Laufey
God of War Laufey
Articoli News Immagini

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di God of War Laufey a prezzo scontato: sarà possibile risparmiare il 14% per un costo totale e finale di 69,99€. Puoi acquistarlo e prenotarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: In God of War: Laufey i giocatori vestiranno i panni di Laufey, conosciuta anche come Faye, moglie di Kratos e madre di Atreus. Potente e implacabile, Faye è stata una combattente formidabile e, in passato, ha messo le proprie capacità al servizio della battaglia contro alcuni dei più potenti Aesir. Il gioco permette così di conoscere più da vicino una figura importante nella storia di Kratos e Atreus.

Ulteriori dettagli sul gioco

La storia di Laufey prende il via dopo la sua morte. È proprio questo evento a dare origine al viaggio di Kratos e Atreus, impegnati a disperdere le sue ceneri. Attraverso questa prospettiva, l'avventura permette di esplorare una parte della storia di Faye e di scoprire il suo passato da guerriera.

God Of War Laufey 9

Laufey è già esperta nell'utilizzo di armi leggendarie, ma il suo percorso nell'Ogniquando la porterà a ottenere una nuova e potente spada. Questa arma entrerà a far parte del suo arsenale, contribuendo a definire le sue possibilità durante gli scontri.

Il sistema di combattimento punta a combinare elementi familiari e novità. Le meccaniche intime e brutali dei moderni God of War si uniranno infatti alla maggiore mobilità tipica dell'era greca classica

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Effettua il pre-order di God of War Laufey a prezzo scontato: la promo è attiva direttamente su Amazon