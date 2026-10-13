La Collector's Edition di God of War Laufey è stata svelata da PlayStation

God of War Laufey ha un compito importante: dimostrare che la saga può convincere il pubblico anche senza avere Kratos al centro dell'avventura. Sicuramente Sony e Santa Monica Studio credono nel progetto, come dimostra il fatto che sarà distribuita anche una Collector's Edition .

God of War è una delle saghe videoludiche di maggior importanza per PlayStation e l'arrivo di un nuovo capitolo il prossimo anno sarà centrale per definire il successo di PS5 nel corso del 2027.

I contenuti della Collector's Edition

Le informazioni riguardo alla Collector's Edition di God of War Laufey arrivano da PlayStation Spagna, che ha pubblicato un'immagine del prodotto. Potete vederla qui sotto.

La Collector's Edition di God of War Laufey

Secondo quanto possiamo vedere, all'interno della Collector's Edition God of War Laufey sarà presente una statua di Faye che combatte con la spada contro dei mostri. Faye è sollevata dal cubo parlante che abbiamo già avuto modo di conoscere nella presentazione di gameplay.

Oltre alla statua, potremo trovare un classico artbook e anche un mazzo da 51 carte da oracolo, per prevedere il nostro futuro con stile. Faye, ricordiamo, è in grado di vedere il futuro e l'intera trama di God of War (2018) e God of War Ragnarok è legata a quanto lei aveva previsto, quindi questo mazzo pare decisamente in tema con le capacità della protagonista.