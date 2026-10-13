La Collector's Edition di God of War Laufey è stata svelata da PlayStation

God of War è una delle saghe videoludiche di maggior importanza per PlayStation e l'arrivo di un nuovo capitolo il prossimo anno sarà centrale per definire il successo di PS5 nel corso del 2027.
God of War Laufey ha un compito importante: dimostrare che la saga può convincere il pubblico anche senza avere Kratos al centro dell'avventura. Sicuramente Sony e Santa Monica Studio credono nel progetto, come dimostra il fatto che sarà distribuita anche una Collector's Edition.
I contenuti della Collector's Edition
Le informazioni riguardo alla Collector's Edition di God of War Laufey arrivano da PlayStation Spagna, che ha pubblicato un'immagine del prodotto. Potete vederla qui sotto.
Secondo quanto possiamo vedere, all'interno della Collector's Edition God of War Laufey sarà presente una statua di Faye che combatte con la spada contro dei mostri. Faye è sollevata dal cubo parlante che abbiamo già avuto modo di conoscere nella presentazione di gameplay.
Oltre alla statua, potremo trovare un classico artbook e anche un mazzo da 51 carte da oracolo, per prevedere il nostro futuro con stile. Faye, ricordiamo, è in grado di vedere il futuro e l'intera trama di God of War (2018) e God of War Ragnarok è legata a quanto lei aveva previsto, quindi questo mazzo pare decisamente in tema con le capacità della protagonista.
Il prezzo non è elevato, ma...
Questo pacchetto speciale costerebbe 150€ in Europa, secondo quanto riferito. Potrebbe non sembrare una cifra troppo alta, se si considera la presenza della statua, ma c'è un dettaglio importante da notare: non pare che il videogioco sia incluso.
In sostanza, considerando 80€ per il gioco base, il prezzo dell'intero pacchetto dovrebbe essere 230€, una cifra non da poco per molti giocatori. È chiaro però che la Collector's Edition è pensata per i fan che non vogliono fare a meno di esibire la propria passione per God of War.
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