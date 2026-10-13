Forza Horizon 2 ha ora una versione PC nativa, ed è un'impresa di una certa importanza

Continuano i "port amatoriali" di giochi su PC, e in questo caso si tratta di un'operazione di una certa importanza perché riguarda Forza Horizon 2, un gioco che potrebbe trovare in questo modo una nuova possibilità di preservazione.

Il secondo capitolo della celebre serie di giochi di guida arcade è rimasto, negli anni, un'esclusiva Xbox, essendo uscito solo su Xbox 360 e Xbox One e rimasto su tali piattaforme dal lancio avvenuto nel 2014 a oggi, ma il problema è che nel frattempo è anche scomparso dal mercato.

Come accade purtroppo regolarmente con i vari capitoli della serie e anche con altri titoli del genere, la scadenza degli accordi legati alle licenze su musiche e auto comporta la rimozione dal mercato, in assenza di altre soluzioni, dunque una nuova versione PC, sebbene non ufficiale, potrebbe rappresentare l'unico modo per avvicinare nuovi giocatori al titolo in questione.