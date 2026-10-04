P.T. sta per essere convertito per PC, ecco 30 minuti di gameplay

A oltre dieci anni dalla pubblicazione dell'originale per PlayStation 4, P.T. continua a essere oggetto di progetti amatoriali che cercano di riportare su nuove piattaforme quella nata come la demo di Silent Hills, il gioco cancellato di Konami diretto da Hideo Kojima. L'ultimo tentativo in ordine di tempo punta a realizzare una versione nativa per PC e sembra essere ormai vicino al completamento.
Giocato su PC
Il progetto è portato avanti dallo YouTuber Lorean The Gamer, che ha pubblicato un video di circa 30 minuti nel quale viene mostrata la versione PC in funzione. A differenza dei numerosi remake realizzati negli anni con motori grafici differenti, l'obiettivo è ricostruire l'esperienza di P.T. utilizzando i dati e i sistemi originali dove possibile, adattandoli al PC.
P.T. fu pubblicato gratuitamente su PlayStation 4 nell'agosto 2014 come teaser giocabile di Silent Hills, il progetto horror che avrebbe dovuto riunire Hideo Kojima e Guillermo del Toro, con Norman Reedus nel ruolo del protagonista. La demo metteva il giocatore all'interno di una casa apparentemente normale, concentrandosi quasi interamente su un corridoio che si ripeteva ciclicamente. A ogni passaggio cambiavano piccoli dettagli dell'ambiente, mentre nuovi eventi e apparizioni contribuivano a costruire progressivamente la tensione.
Il progetto Silent Hills venne cancellato da Konami nell'aprile 2015 e, successivamente, P.T. fu rimosso dal PlayStation Store. Da allora la demo è diventata accessibile solo da quelli che l'hanno conservata sulla propria console. Nel corso degli anni sono quindi comparsi diversi remake e reinterpretazioni realizzati dalla comunità, compresi progetti sviluppati con Unreal Engine 4 e 5, una mod per Half-Life: Alyx e persino un demake realizzato con GZDoom.
Il nuovo progetto per PC si distingue però per il tentativo di essere il più possibile fedele alla demo originale. Al momento sarebbe completato per circa il 97% e includerebbe la schermata di avvio, l'introduzione, l'intero gioco e il finale. È stata inoltre implementata la sequenza che richiede l'utilizzo della voce, con il riconoscimento vocale eseguito completamente offline.
Caratteristiche tecniche
Secondo le informazioni diffuse dal creatore, la versione PC mantiene gli script Lua originali, le trappole, le sequenze cinematografiche e il rig utilizzato per le animazioni di Lisa. Questi elementi vengono gestiti utilizzando i dati del gioco originale.
Anche il comparto grafico è stato ricostruito partendo dagli shader utilizzati dal Fox Engine nella versione PlayStation 4. Il nuovo renderer supporta ombre, illuminazione deferred, riflessi locali, profondità di campo, motion blur, bloom, color grading, grana cinematografica, lens flare e la nebbia volumetrica presente nel finale.
Il sistema audio è stato invece ricostruito da zero, mantenendo il supporto ai sound bank Wwise originali, all'audio tridimensionale, al riverbero, alle trasmissioni radio, ai sottotitoli e alla vibrazione del controller.
L'adattamento al PC introduce inoltre alcune caratteristiche che non erano presenti nella versione originale. Il gioco potrà funzionare oltre i 60 fotogrammi al secondo, superando quindi il limite di 30 fps della versione PS4, e supporterà qualsiasi risoluzione dello schermo. Saranno compatibili mouse e tastiera, DualSense, controller Xbox e altri gamepad.
Sul fronte delle tecnologie di upscaling è inoltre previsto il supporto ad AMD FSR 3.1 e NVIDIA DLSS, permettendo di adattare il rendering alle configurazioni hardware più recenti.
Non è stata ancora comunicata una data di pubblicazione per questa versione non ufficiale di P.T.. Il progetto sembra tuttavia essere ormai nelle fasi finali e il nuovo video rappresenta uno sguardo esteso sullo stato attuale dei lavori.