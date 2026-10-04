P.T. sta per essere convertito per PC, ecco 30 minuti di gameplay

Giocato su PC

Il progetto è portato avanti dallo YouTuber Lorean The Gamer, che ha pubblicato un video di circa 30 minuti nel quale viene mostrata la versione PC in funzione. A differenza dei numerosi remake realizzati negli anni con motori grafici differenti, l'obiettivo è ricostruire l'esperienza di P.T. utilizzando i dati e i sistemi originali dove possibile, adattandoli al PC.

P.T. fu pubblicato gratuitamente su PlayStation 4 nell'agosto 2014 come teaser giocabile di Silent Hills, il progetto horror che avrebbe dovuto riunire Hideo Kojima e Guillermo del Toro, con Norman Reedus nel ruolo del protagonista. La demo metteva il giocatore all'interno di una casa apparentemente normale, concentrandosi quasi interamente su un corridoio che si ripeteva ciclicamente. A ogni passaggio cambiavano piccoli dettagli dell'ambiente, mentre nuovi eventi e apparizioni contribuivano a costruire progressivamente la tensione.

Il progetto Silent Hills venne cancellato da Konami nell'aprile 2015 e, successivamente, P.T. fu rimosso dal PlayStation Store. Da allora la demo è diventata accessibile solo da quelli che l'hanno conservata sulla propria console. Nel corso degli anni sono quindi comparsi diversi remake e reinterpretazioni realizzati dalla comunità, compresi progetti sviluppati con Unreal Engine 4 e 5, una mod per Half-Life: Alyx e persino un demake realizzato con GZDoom.

Il nuovo progetto per PC si distingue però per il tentativo di essere il più possibile fedele alla demo originale. Al momento sarebbe completato per circa il 97% e includerebbe la schermata di avvio, l'introduzione, l'intero gioco e il finale. È stata inoltre implementata la sequenza che richiede l'utilizzo della voce, con il riconoscimento vocale eseguito completamente offline.