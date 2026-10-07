L'SSD SanDisk Extreme con licenza ufficiale PlayStation è in sconto su Amazon con la Festa delle Offerte Prime

Su Amazon, oggi, l'SSD SanDisk Extreme da 1TB con licenza ufficiale PlayStation è promo per la Festa delle Offerte Prime: sconto attivo del 14% e costo finale di 165,75€. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: La SanDisk Extreme per PS5 da 1TB è un'unità SSD esterna progettata per ampliare lo spazio di archiviazione delle console PlayStation. Con licenza ufficiale PlayStation, è stata progettata, testata e approvata per l'utilizzo con le console del marchio, offrendo una soluzione pensata per gestire la propria libreria di giochi in modo pratico.
Ulteriori dettagli sull'SSD
Grazie alla capacità di 1TB, l'SSD permette di aumentare lo spazio disponibile per archiviare i titoli più recenti per PlayStation 5. In questo modo è possibile conservare più giochi senza dover necessariamente eliminare quelli già presenti per fare spazio alle nuove installazioni.
Uno dei punti di forza è la velocità di trasferimento, che raggiunge fino a 1000 MB/s. Questa caratteristica consente di spostare rapidamente i giochi dall'SSD esterno alla memoria interna della PlayStation 5, contribuendo a ridurre i tempi necessari per la gestione della propria libreria.
Può essere utilizzata anche con un PC, permettendo quindi di archiviare la propria libreria sull'SSD e giocare direttamente dall'unità collegata al computer.