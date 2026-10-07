Mafia 2 e 3 Definitive Edition potrebbero arrivare presto in versione PS5 e Xbox Series X|S

Sia Mafia 2: Definitive Edition che Mafia 3: Definitive Edition sono dunque entrati a far parte del database dell'Entertainment Software Rating Board americana in versione PS5 e Xbox Series X|S, e questo rappresenta un notevole indizio sull'arrivo delle versioni native per le console di questa generazione.

C'è la concreta possibilità che Take-Two stia per lanciare delle versioni native per PS5 e Xbox Series X|S di Mafia 2 Definitive Edition e Mafia 3 Definitive Edition , considerando che entrambi i giochi risultano classificati dall'ESRB proprio in questi giorni.

Si completa la transizione della serie a questa generazione

In effetti, per il momento entrambi i titoli funzionano su PS5 e Xbox Series X|S esclusivamente in retrocompatibilità, ma non esistono ancora delle versioni native costruite appositamente per le piattaforme in questione, dunque questa novità potrebbe portare cambiamenti importanti ai giochi.

In effetti, l'upgrade alle nuove versioni sarebbe una mossa piuttosto logica, a questo punto, considerando che il primo capitolo Mafia: Definitive Edition ha ricevuto la versione nativa per PS5 e Xbox Series X|S proprio di recente, lo scorso agosto.

Considerando che contemporaneamente è stata lanciata anche la raccolta Mafia: The Omertà Collection, contenente tutti i capitoli della serie, è altamente probabile che 2K Games stia lavorando per eliminare le disparità di versioni tra un capitolo e l'altro.

Sempre nello stesso periodo è stato lanciato anche il DLC Uomo d'Onore di Mafia: Terra Madre, con la serie che sta ricevendo proprio in questi mesi un notevole rilancio attraverso queste iniziative da parte di Take-Two e 2K Games.