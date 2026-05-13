Mafia: Trilogy su Instant Gaming in sconto per PC Steam: tre giochi al prezzo di un indie

Se avete sempre rimandato il recupero della serie Mafia, questa è una di quelle offerte che meritano attenzione. Su Instant Gaming, Mafia: Trilogy per PC Steam è disponibile a 6,49€ IVA esclusa, una cifra che consente di portare a casa tutti e tre i capitoli principali della saga in un unico pacchetto. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo proposto da Instant Gaming è di 6,49€ IVA esclusa. Con l'IVA italiana al 22%, il totale sale a 7,92€. Il prezzo di listino della raccolta è 67€, con uno sconto ufficiale del 90%. Prendendo come riferimento il prezzo finale IVA inclusa, il risparmio è invece dell'88,2%. In pratica, ogni capitolo della trilogia viene a costare poco più di 2,60€.