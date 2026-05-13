Mafia: Trilogy su Instant Gaming in sconto per PC Steam: tre giochi al prezzo di un indie

Se avete sempre rimandato il recupero della serie Mafia, questa è una di quelle offerte che meritano attenzione. Su Instant Gaming, Mafia: Trilogy per PC Steam è disponibile a 6,49€ IVA esclusa, una cifra che consente di portare a casa tutti e tre i capitoli principali della saga in un unico pacchetto. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo proposto da Instant Gaming è di 6,49€ IVA esclusa. Con l'IVA italiana al 22%, il totale sale a 7,92€. Il prezzo di listino della raccolta è 67€, con uno sconto ufficiale del 90%. Prendendo come riferimento il prezzo finale IVA inclusa, il risparmio è invece dell'88,2%. In pratica, ogni capitolo della trilogia viene a costare poco più di 2,60€.
Cosa include Mafia: Trilogy
La raccolta comprende Mafia: Definitive Edition, remake completo del primo episodio, insieme a Mafia II: Definitive Edition e Mafia III: Definitive Edition. Si tratta quindi del modo più semplice per ripercorrere l'intera evoluzione della serie, dalle atmosfere della Lost Heaven degli anni Trenta fino alla New Bordeaux ispirata alla New Orleans degli anni Sessanta.
Pur con stili e ritmi diversi, tutti e tre i giochi condividono un'impostazione fortemente narrativa e un taglio cinematografico che ha sempre distinto la saga. A meno di 8 euro IVA inclusa, Mafia: Trilogy propone una quantità di contenuti notevole e mette insieme alcune delle produzioni più apprezzate del catalogo 2K.
Per chi cerca una lunga esperienza single player e vuole recuperare una delle serie crime più note degli ultimi vent'anni, il prezzo attuale su Instant Gaming è tra i più interessanti disponibili in questo momento.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.