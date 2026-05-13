Android accoglierà 12 nuove funzioni per migliorare la sicurezza dei vostri smartphone

All'evento The Android Show sono state presentate diverse novità, dai laptop Googlebook basati su Gemini a nuove funzionalità per Android Auto e in generale Android 17. Tuttavia, nel corso dell'anno potremo aspettarci anche nuove funzioni pensate per rendere i nostri smartphone ancora più sicuri. Vediamo tutti i dettagli.
Maggiore privacy e sicurezza
Alcune di queste funzionalità sono state già svelate in precedenza. Prima di tutto, Android interromperà automaticamente le chiamate fraudolente relative a truffe bancarie. Si tratta di uno strumento anti-scam che verifica, tramite le app bancarie supportate installate sul telefono, se la banca in questione vi sta effettivamente chiamando. In caso contrario, bloccherà automaticamente la chiamata e il truffatore non potrà mettersi in contatto con voi.
Questo strumento sarà disponibile nelle prossime settimane sui dispositivi da Android 11 in su e con supporto iniziale di banche come Revolut. A proposito di minacce, la funzionalità "Live Threat Detection" avviserà gli utenti in merito alle app che inoltrano messaggi SMS o abusano delle autorizzazioni di accessibilità. Android 17 introdurrà anche il monitoraggio dinamico, per combattere meglio le tecniche di malware emergenti. Quest'ultimo sarà disponibile nella seconda metà dell'anno su alcuni dispositivi non ancora menzionati.
Alcune novità riguardano anche Chrome su Android, che analizzerà i file APK scaricati alla ricerca di malware, mentre la protezione USB è ora disponibile su tutti i Pixel con Android 16 (presto anche su altri smartphone Android).
La modalità di protezione avanzata su Android 17, invece, introdurrà le seguenti novità:
- Blocco dell'accesso ai servizi di accessibilità per le app che non sono strumenti di accessibilità
- Disattivazione dello sblocco da dispositivo a dispositivo
- Disattivazione del supporto WebGPU in Chrome
- Aggiunta del rilevamento delle truffe per le notifiche delle chat
- Aggiunta del supporto Android Enterprise entro la fine dell'anno
Se un dispositivo viene segnato come smarrito nel Find Hub, chi conosce il vostro PIN o la vostra password non potrà accedere al dispositivo senza la vostra impronta digitale o il vostro volto, se impostato.
Questa funzione disabiliterà anche le nuove connessioni Wi-Fi e Bluetooth e nasconderà il menu Impostazioni rapide.
Altre novità
Google ha anche annunciato di estendere a livello globale le funzionalità di protezione antifurto attivate di default, come il blocco remoto o il blocco in caso di furto. Inoltre, Android 17 limiterà il numero di tentativi falliti di inserimento PIN o password, con tempi di attesa più lunghi tra un tentativo e l'altro.
Per quanto riguarda la localizzazione, Android 17 introdurrà un nuovo pulsante temporaneo per la condivisione della propria posizione, in modo da non concedere l'accesso permanente a un'app.
A tal proposito, la nuova versione del sistema operativo mostrerà un indicatore di utilizzo della posizione, stavolta ancora più visibile affinché possiate vedere quali app hanno utilizzato di recente l'accesso alla posizione. In questo modo potrete gestire immediatamente le autorizzazioni.
Google sta anche lavorando a un nuovo strumento che consente alle app di richiedere l'accesso solo a contatti specifici, quindi non all'intera rubrica, e tale accesso sarà temporaneo.
Android sta anche introducendo la verifica del sistema operativo Android, per vedere se si tratti di una versione ufficiale e contrastare le versioni modificate e potenzialmente pericolose.
Infine, Android nasconderà automaticamente le password monouso per tre ore, in modo da impedire alle app dannose di rubare i codici di autenticazione. Android 17 aggiungerà anche il supporto per la crittografia post-quantistica.
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