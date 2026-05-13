Android accoglierà 12 nuove funzioni per migliorare la sicurezza dei vostri smartphone

All'evento The Android Show sono state presentate diverse novità, dai laptop Googlebook basati su Gemini a nuove funzionalità per Android Auto e in generale Android 17. Tuttavia, nel corso dell'anno potremo aspettarci anche nuove funzioni pensate per rendere i nostri smartphone ancora più sicuri . Vediamo tutti i dettagli.

Maggiore privacy e sicurezza

Alcune di queste funzionalità sono state già svelate in precedenza. Prima di tutto, Android interromperà automaticamente le chiamate fraudolente relative a truffe bancarie. Si tratta di uno strumento anti-scam che verifica, tramite le app bancarie supportate installate sul telefono, se la banca in questione vi sta effettivamente chiamando. In caso contrario, bloccherà automaticamente la chiamata e il truffatore non potrà mettersi in contatto con voi.

Questo strumento sarà disponibile nelle prossime settimane sui dispositivi da Android 11 in su e con supporto iniziale di banche come Revolut. A proposito di minacce, la funzionalità "Live Threat Detection" avviserà gli utenti in merito alle app che inoltrano messaggi SMS o abusano delle autorizzazioni di accessibilità. Android 17 introdurrà anche il monitoraggio dinamico, per combattere meglio le tecniche di malware emergenti. Quest'ultimo sarà disponibile nella seconda metà dell'anno su alcuni dispositivi non ancora menzionati.

La funzione

Alcune novità riguardano anche Chrome su Android, che analizzerà i file APK scaricati alla ricerca di malware, mentre la protezione USB è ora disponibile su tutti i Pixel con Android 16 (presto anche su altri smartphone Android).

La modalità di protezione avanzata su Android 17, invece, introdurrà le seguenti novità:

Blocco dell'accesso ai servizi di accessibilità per le app che non sono strumenti di accessibilità

Disattivazione dello sblocco da dispositivo a dispositivo

Disattivazione del supporto WebGPU in Chrome

Aggiunta del rilevamento delle truffe per le notifiche delle chat

Aggiunta del supporto Android Enterprise entro la fine dell'anno

Se un dispositivo viene segnato come smarrito nel Find Hub, chi conosce il vostro PIN o la vostra password non potrà accedere al dispositivo senza la vostra impronta digitale o il vostro volto, se impostato.

Ulteriori protezioni

Questa funzione disabiliterà anche le nuove connessioni Wi-Fi e Bluetooth e nasconderà il menu Impostazioni rapide.