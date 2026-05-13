La Smart TV Samsung Neo QLED 4K Vision AI da 65" è al minimo storico su Amazon

Il televisore Samsung Neo QLED 4K da 65" è su Amazon a 699 € rispetto al prezzo mediano di 834 €, permettendoti di risparmiare il 16%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Processore NQ4 AI Gen2, colori vividi e tante funzioni

Questo televisore è dotato di processore NQ4 AI Gen2 con risoluzione 4K AI Upscaling Pro per offrirti sfumature di colore realistiche e nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale, come Click to Search per avere informazioni immediate su ciò che vedi, oppure AI Mode per ottimizzare immagine e suono in tempo reale. A contribuire è la tecnologia Quantum Matrix Slim, che offre contrasti ancora più definiti e immagini luminose, mentre Motion Xcelerator 144 Hz ti permetterà di giocare in totale fluidità senza alcuna sbavatura.

Caratteristiche del Samsung Neo QLED 4K

L'esperienza sonora è arricchita dall'audio surround 3D, mentre Adaptive Sound Pro offre un suono calibrato in base ai contenuti. Nel complesso si tratta di un prodotto molto apprezzato e questo sconto lo rende ancora più interessante e accessibile.