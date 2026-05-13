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La Smart TV Samsung Neo QLED 4K Vision AI da 65" è al minimo storico su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il televisore Samsung Neo QLED 4K, modello QN74F, al prezzo minimo storico, ideale per videogiochi, film e sport.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/05/2026
Televisore Samsung Neo QLED 4K

Il televisore Samsung Neo QLED 4K da 65" è su Amazon a 699 € rispetto al prezzo mediano di 834 €, permettendoti di risparmiare il 16%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Processore NQ4 AI Gen2, colori vividi e tante funzioni

Questo televisore è dotato di processore NQ4 AI Gen2 con risoluzione 4K AI Upscaling Pro per offrirti sfumature di colore realistiche e nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale, come Click to Search per avere informazioni immediate su ciò che vedi, oppure AI Mode per ottimizzare immagine e suono in tempo reale. A contribuire è la tecnologia Quantum Matrix Slim, che offre contrasti ancora più definiti e immagini luminose, mentre Motion Xcelerator 144 Hz ti permetterà di giocare in totale fluidità senza alcuna sbavatura.

Caratteristiche del Samsung Neo QLED 4K
Caratteristiche del Samsung Neo QLED 4K

L'esperienza sonora è arricchita dall'audio surround 3D, mentre Adaptive Sound Pro offre un suono calibrato in base ai contenuti. Nel complesso si tratta di un prodotto molto apprezzato e questo sconto lo rende ancora più interessante e accessibile.

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