Lies of P in sconto su Instant Gaming per PC Steam

Tra le offerte più interessanti di Instant Gaming di oggi c'è anche Lies of P per PC Steam, proposto a un prezzo decisamente più accessibile rispetto ai 60 euro richiesti all'uscita. Per chi era curioso di provare una delle reinterpretazioni più originali del genere soulslike degli ultimi anni, questa può essere una buona occasione. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto . Il prezzo attuale è di 18,79€ IVA esclusa, che diventano 22,92€ con IVA italiana al 22%. Il listino ufficiale resta fissato a 60€, con uno sconto del 69%. Prendendo come riferimento il prezzo finale IVA inclusa, il risparmio è invece del 61,8%, un taglio che porta il gioco comunque ben al di sotto della soglia dei 25 euro.

Un soulslike che ha convinto critica e pubblico

Lies of P reinterpreta la storia di Pinocchio in chiave dark, ambientandola nella città decadente di Krat. Il combat system riprende le meccaniche tipiche del genere, ma introduce anche soluzioni originali come il braccio meccanico personalizzabile e un sistema di bugie che influenza alcuni eventi della storia.

Il gioco è stato accolto molto positivamente per direzione artistica, atmosfera e solidità del gameplay. A questo prezzo, rappresenta un'opportunità interessante sia per gli appassionati dei soulslike sia per chi vuole avvicinarsi a uno dei titoli più riusciti degli ultimi anni. Qui la nostra recensione di Lies of P.