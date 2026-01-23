0

Lies of P: Overture per PC è in sconto su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo il DLC Lies of P: Overture per PC. Vediamo quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/01/2026
Lies of P: Overture
Lies of P
Lies of P
Su Instant Gaming è disponibile Lies of P: Overture per PC a 19,79 € invece di 30 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 24,14 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto. Nota bene: per questo DLC è necessario avere anche il gioco base Lies Of P.

Cos'è Lies of P: Overture

Si tratta del prequel dell'acclamato action RPG soulslike, ovvero Lies of P. Ti troverai nella città di Krat, dove seguirai il cammino della Persecutrice leggendaria. Vestirai i panni della marionetta di Geppetto e scoprirai retroscena nascosti, oltre ad affrontare battaglie epiche. Potrai esplorare luoghi maestosi e mai visti prima, tra monumenti stravaganti e ville sfarzose, nonché inquietanti rovine infestate.

In questo DLC troverai nuovi nemici, scoprirai storie inedite e potrai forgiare nuove armi. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione del gioco base, ricca di ogni dettaglio al riguardo.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
