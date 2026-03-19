Le vendite di Lies of P hanno fatto segnare un nuovo traguardo

Round8 Studio e Neowiz hanno annunciato che le vendite di Lies of P hanno superato quota 4 milioni di copie a livello globale: un risultato che conferma la grande solidità di questo progetto e il crescente interesse del pubblico internazionale, alimentato anche dall'espansione Overture.

"Raggiungere questo traguardo rappresenta un momento incredibilmente significativo per il team di Lies of P", ha dichiarato un portavoce di Neowiz, il publisher sudcoreano che al momento sta lavorando anche al sequel del gioco.

"L'entusiasmo e la passione che la community globale ha dimostrato per questo titolo continuano a ispirarci, e siamo grati di vedere giocatori in tutto il mondo scoprire e apprezzare la nostra reinterpretazione oscura della storia di Pinocchio."

Peraltro il successo di Lies of P non si ferma alle vendite, visto che il soulslike e la sua espansione hanno ricevuto importanti riconoscimenti: dal premio come miglior DLC ai New York Game Awards a quello per la migliore espansione ai Golden Joystick Awards, e non solo.