Una mod di Portal 2 ha superato il milione di giocatori

Lo sviluppatore Stefan Heinz ha condiviso su Steam gli ottimi risultati di Portal Revolution , mod di Portal 2 che è possibile considerare quasi come uno spin-off, visto l'altissimo livello qualitativo . Un milione di persone ha effettivamente scaricato e avviato il gioco. Badate bene però, che l'interesse generale è stato molto maggiore, visto che il titolo è presente in ben 2,5 milioni di account Steam, il che significa che circa 1,5 milioni di utenti non lo hanno ancora nemmeno provato.

Giocatore numero 403.200

La cosa non deve stupire, visto che succede anche con i giochi a pagamento, quindi figurarsi con una mod gratutia.

L'immagine dell'annuncio

Comunque sia, dopo aver ringraziato per il supporto ricevuto, lo sviluppatore ha voluto riflettere sul significato dei risultati ottenuti, pur in maniera ironica: raggiungere un milione per lui è sì simbolico, ma in fondo è solo una convenzione legata al sistema numerico decimale. Per questo motivo, ha deciso di ignorare il "giocatore numero 1.000.000" e di festeggiare al suo posto il giocatore numero 403.200: "Al diavolo il giocatore 1.000.000, festeggerò invece il giocatore n° 403.200", invitando questa misteriosa persona a farsi avanti. Peccato che non ci sia modo per identificare questa persona.

La scena delle mod di Portal 2 è davvero ricchissima e Portal: Revolution ne rappresenta uno dei pinnacoli. Peccato che Valve non abbia mai voluto realizzare un seguito vero e proprio, nonostante le richieste dei fan. In ogni caso, un eventuale Portal 3 dovrebbe mettersi in fila, visto che c'è prima il fantasmatico Half-Life 3 che deve uscire.