Valve ha cambiato il sistema di ricarica delle armi di Counter-Strike 2, dopo 27 anni

Il nuovo sistema

Ora invece le cose sono state cambiate per dare più peso all'azione. Quando si ricarica, il caricatore utilizzato viene lasciato a terra e tutte le munizioni rimaste al suo interno vengono perse. Al suo posto si utilizza un nuovo caricatore pieno. Quindi non vengono più completati i proiettili con quelli che mancano, ma c'è una sostituzione completa, che fa sprecare munizioni nel caso di ricariche affrettate.

Le armi di Counter-Strike 2

Anche la gestione delle munizioni di scorta è stata rivista: ogni arma dispone di un numero limitato di caricatori, generalmente tre, ma con alcune eccezioni. Alcune armi ne hanno meno per cercare di far sviluppare la precisione e l'efficienza, mentre altre ne hanno di più per incentivare uno stile di gioco più aggressivo. Diventa quindi fondamentale tenere sempre sotto controllo le riserve disponibili.

Un'altra novità riguarda le guide alle mappe nelle partite competitive. Per venire incontro ai giocatori che non hanno tempo di studiare strategie offline, ora è possibile utilizzare delle guide direttamente in partita, pur limitate, durante i primi cinque round di ciascun tempo.

Le guide possono essere attivate dal menu di pausa e sono già disponibili versioni ufficiali per le mappe del circuito competitivo. Per esigenze più specifiche, è possibile scaricarne di personalizzate tramite lo Steam Community Workshop.

Infine, è stata migliorata anche l'esperienza nelle partite personalizzate. Dopo mesi di lavoro della community nello sviluppo di modalità di gioco tramite strumenti di scripting, ora è più semplice giocare insieme agli amici. Durante una partita personalizzata, sia su server della community sia in locale, gli amici possono unirsi direttamente dalla lista contatti, se il server lo consente.

Chi desidera creare una propria partita può farlo facilmente dalla sezione dedicata alle mappe del Workshop, attivando l'opzione "Open Party". In questo modo, la partita verrà ospitata sul proprio computer e sarà accessibile agli amici.

Insomma, stiamo parlando di un grosso cambiamento, per un gioco che nel bene o nel male è attivo da quasi trent'anni.