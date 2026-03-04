Counter-Strike: Global Offensive è tornato disponibile su Steam

Com'è noto, Counter-Strike: Global Offensive è stato sostituito da Counter-Strike 2 nel settembre 2023. Quindi non è più disponibile su Steam. Ossia, sarebbe meglio dire che non lo era, perchè Valve ha appena riaperto la pagina del gioco. In realtà, esisteva un metodo alternativo per accedere al gioco che passava dall'accesso alla scheda beta del secondo capitolo, che permetteva di avviare l'episodio del 2012.

Tante richieste

Probabilmente la richiesta era altissima, visto che Valve ha deciso di rivitalizzare Counter-Strike: Global Offensive con una pagina ufficiale dedicata. In questo modo installarlo è più semplice. C'è però da dire che i server ufficiali non sono stati riattivati, quindi vi dovrete arrangiare con quelli non ufficiali.

Tornano i vecchi team

La comunità ha reagito benissimo alla novità, con decine di migliaia di persone che si sono fiondate nel gioco. Stando a SteamDB, in questo momento Counter-Strike: Global Offensive conta 34.920 giocatori, ma il dato è in continua crescita.

Inutile dire che la scelta di Valve non è dovuta a un calo di Counter-Strike 2, visto che il seguito è, praticamente dal giorno di lancio, il gioco più giocato di Steam, nonché uno di quelli che produce ricavi tali da essere costantemente nelle prime posizioni della classifica globale della piattaforma.

Se vi interessa tornare a giocare a Counter-Strike: Global Offensive, non vi resta che andare su Steam.