Mafia 3: Definitive Edition è disponibile su PS5 e Xbox, upgrade gratis per chi ha l'originale

Come era emerso da diversi indizi precedenti, Mafia 3: Definitive Edition è realtà ed è disponibile ufficialmente da ora per PS5 e Xbox Series X|S, anche attraverso un upgrade gratis per chi possiede il gioco in versione originale.
Il titolo, insieme anche a Mafia 2, era emerso nella classificazione ESRB ufficiale nei giorni scorsi, cosa che faceva pensare a un arrivo in versione nativa per le piattaforme di attuale generazione, e infatti così è stato, con la pubblicazione dell'aggiornamento alla nuova versione avvenuta proprio in queste ore.
Mafia 3 passa dunque dall'edizione originale per PS4 e Xbox One in retro-compatibilità a una vera e propria versione nativa per le console di attuale generazione, con alcuni aggiornamenti tecnici e del gameplay che vanno a migliorare l'esperienza generale.
I miglioramenti della Definitive Edition
Con l'arrivo delle versioni PS5 e Xbox Series X|S, anche la versione PC di Mafia 3 riceve gli aggiornamenti apportati dalla Definitive Edition, con diverse rielaborazioni che puntano a migliorare l'esperienza di gioco oltre agli elementi tecnici.
Ricordiamo, peraltro, che sia Mafia 2: Definitive Edition che Mafia 3: Definitive Edition sono compresi all'interno di Mafia: The Omerta Collection, la raccolta che comprende tutti e tre i capitoli in versione migliorata.
Per quanto riguarda le novità della Definitive Edition, queste riguardano diversi aspetti del gioco, ma in particolare si segnala le seguenti:
- Miglioramenti alla progressione delle missioni, con rimozione di possibili blocchi e aggiustamenti vari nella gestione di queste, in particolare per quanto riguarda la conclusione e i collegamenti tra una e l'altra. Corrette in particolare le missioni "Get Enzo Conti" e "Kill Tommy Marcano", oltre all'Epilogo, che potevano incappare in bug
- Miglioramenti al tracking di obiettivi e trofei, che in certi casi potevano non comparire come previsto
- Miglioramenti ai comportamenti di NPC e compagni, con un incremento dell'intelligenza artificiale o comunque rimozione di alcuni problemi che potevano portare a comportamenti erratici
Oltre a queste questioni principali, l'aggiornamento comporta anche una serie di correzioni di bug più specifici, oltre a miglioramenti alla grafica e all'interfaccia di gioco.
Per quanto riguarda PS5 e Xbox Series X|S, Mafia 3: Definitive Edition si presenta ora a 60 frame al secondo e contiene miglioramenti a illuminazione, rendering delle texture e resa di vegetazione e scenari.