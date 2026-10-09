Mafia 3: Definitive Edition è disponibile su PS5 e Xbox, upgrade gratis per chi ha l'originale

Come era emerso da diversi indizi precedenti, Mafia 3: Definitive Edition è realtà ed è disponibile ufficialmente da ora per PS5 e Xbox Series X|S, anche attraverso un upgrade gratis per chi possiede il gioco in versione originale.

Il titolo, insieme anche a Mafia 2, era emerso nella classificazione ESRB ufficiale nei giorni scorsi, cosa che faceva pensare a un arrivo in versione nativa per le piattaforme di attuale generazione, e infatti così è stato, con la pubblicazione dell'aggiornamento alla nuova versione avvenuta proprio in queste ore.

Mafia 3 passa dunque dall'edizione originale per PS4 e Xbox One in retro-compatibilità a una vera e propria versione nativa per le console di attuale generazione, con alcuni aggiornamenti tecnici e del gameplay che vanno a migliorare l'esperienza generale.