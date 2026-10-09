Ghost of Tsushima: Legends è stato rimandato e l'attesa si fa parecchio lunga

Insieme alla nuova finestra temporale di lancio , le due compagnie hanno condiviso una serie di aggiornamenti chiave legati al cast vocale e ai professionisti coinvolti nella produzione.

Cast di doppiaggio e il team creativo

Per quanto riguarda il cast di doppiatori giapponesi, è stato annunciato l'ingresso di Mayumi Saco e Shinya Fukumatsu, i cui ruoli all'interno della serie rimangono per ora riservati. Saco ha già prestato la propria voce al personaggio di Tomoe nel videogioco originale, mentre Fukumatsu è noto al pubblico degli appassionati per aver interpretato Bomb nell'anime One-Punch Man.

La regia dell'opera è affidata a Takanobu Mizuno presso lo studio Kamikaze Douga. La struttura della storia e la sceneggiatura portano la firma del celebre autore Gen Urobuchi (Puella Magi Madoka Magica), che ha curato lo script in collaborazione con Renji Oki.

Tra i nuovi membri dello staff annunciati figurano inoltre: