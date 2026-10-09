Ghost of Tsushima: Legends è stato rimandato e l'attesa si fa parecchio lunga

Bisognerà attendere più del previsto per vedere l'adattamento anime di Ghost of Tsushima: Legends, l'esperienza multiplayer ispirata al celebre videogioco sviluppato da Sucker Punch Productions. Inizialmente prevista per il 2027, la serie animata debutterà ufficialmente sulla piattaforma Crunchyroll nel 2028, come confermato congiuntamente da Aniplex e dallo stesso servizio di streaming.
Insieme alla nuova finestra temporale di lancio, le due compagnie hanno condiviso una serie di aggiornamenti chiave legati al cast vocale e ai professionisti coinvolti nella produzione.
Cast di doppiaggio e il team creativo
Per quanto riguarda il cast di doppiatori giapponesi, è stato annunciato l'ingresso di Mayumi Saco e Shinya Fukumatsu, i cui ruoli all'interno della serie rimangono per ora riservati. Saco ha già prestato la propria voce al personaggio di Tomoe nel videogioco originale, mentre Fukumatsu è noto al pubblico degli appassionati per aver interpretato Bomb nell'anime One-Punch Man.
La regia dell'opera è affidata a Takanobu Mizuno presso lo studio Kamikaze Douga. La struttura della storia e la sceneggiatura portano la firma del celebre autore Gen Urobuchi (Puella Magi Madoka Magica), che ha curato lo script in collaborazione con Renji Oki.
Tra i nuovi membri dello staff annunciati figurano inoltre:
- Keiji Inai al montaggio musicale e alle composizioni della colonna sonora;
- Yoshikazu Iwanami nel ruolo di direttore del suono;
- Yasumasa Koyama per l'editing sonoro;
- Gyousyou Suzuki come artista calligrafo per la realizzazione dei titoli.
Produzione e collaborazioni strategiche con PlayStation
La serie animata di Ghost of Tsushima: Legends è prodotta dallo studio HAYATE in stretta collaborazione con Aniplex e PlayStation Productions, a dimostrazione della volontà di Sony di espandere i propri franchise videoludici di maggior successo verso il media dell'animazione. Il comparto musicale e la colonna sonora ufficiale saranno gestiti direttamente dal partner Sony Music.
Nonostante il rinvio al 2028, il ricco team di talenti coinvolti promette di restituire un'opera fedele all'estetica e al fascino del Giappone feudale raccontato nel titolo PlayStation.
La sinossi della serie animata
Ecco la sinossi ufficiale fornita da Sony: "È l'anno 1274. I guerrieri samurai sono i leggendari difensori del Giappone, finché il temibile Impero Mongolo non invade l'isola di Tsushima, seminando il caos e sottomettendo la popolazione locale."
"Nei panni di uno degli ultimi samurai superstiti, risorgi dalle ceneri per contrattaccare. Ma le tattiche onorevoli non ti condurranno alla vittoria: dovrai andare oltre le tue tradizioni samurai per forgiare un nuovo stile di combattimento - la via dello Spettro - e condurre una guerra non convenzionale per la libertà del Giappone."
Rimanendo in tema, vi ricordiamo che la serie anime di Sekiro: No Defeat ha un mese di uscita.