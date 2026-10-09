Epic Games Store svela i giochi gratis del 15 ottobre: tra spie, rompicapi e cartoni animati horror

Inoltre, da ieri sono disponibili i titoli gratuiti dell'8 ottobre , ovvero l'horror psicologico in "seconda persona" Out of Sight e il city builder fantasy TerraScape . Potrete reclamare entrambi i giochi entro le 16:59 di giovedì prossimo tramite la pagina dedicata dell'Epic Games Store, a questo indirizzo . Una volta fatto i titoli in questione saranno vostri per sempre, proprio come se li aveste acquistati.

L' Epic Games Store ha svelato i giochi gratis per PC che sarà possibile riscattare e aggiungere alla propria libreria a partire da giovedì prossimo, 15 ottobre . Si tratta di Agent A: A Puzzle in Disguise e Bad Cheese .

Una panoramica delle novità della prossima settimana

Per quanto riguarda i giochi in regalo della prossima settimana, Agent A: A Puzzle in Disguise ci porta in un'elegante avventura investigativa ispirata agli anni '60, dove vestiamo i panni dell'agente segreto incaricato di infiltrarsi nel rifugio della sfuggente spia nemica Ruby La Rouge.

L'esplorazione del suo nascondiglio diventa una caccia al ladro ricca di gadget retro, meccanismi nascosti e rompicapi che richiedono osservazione e ingegno per essere risolti. Ogni ambiente offre indizi, oggetti da raccogliere e puzzle da decifrare, componendo una sequenza di sfide sempre più articolate che ci avvicinano alla nostra misteriosa nemesi.

Bad Cheese ci trascina in un inquietante horror psicologico ispirato ai cartoni animati degli anni '20. Il giocatore veste i panni di un piccolo topo costretto a trascorrere il weekend con un padre profondamente disfunzionale mentre la madre è assente. L'obiettivo è semplice solo in apparenza: completare le faccende domestiche, evitare problemi, e soprattutto tenere felice il papà: pena punizioni via via sempre più dure.

L'atmosfera domestica, apparentemente ordinaria, si rivela presto popolata da tensioni, regole soffocanti e presenze demoniache che convivono sotto lo stesso tetto. Per evitare punizioni, dobbiamo contribuire alla vita familiare: pulire, cucinare, eliminare ragni, portare le medicine al padre e svolgere una serie di mansioni che diventano sempre più disturbanti. Esplorando le varie stanze della casa, possiamo scovare statuette e piccoli segreti che suggeriscono una verità molto più oscura di una semplice famiglia profondamente disfunzionale.

Che ne pensate dei nuovi regali dell'Epic Games Store in arrivo la prossima settimana? Li riscatterete? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.