Nuova settimana, nuovi giochi da provare. Alcuni potranno essere riscattati gratuitamente, come quelli disponibili su Epic Games Store, mentre altri saranno accessibili senza costi aggiuntivi soltanto agli abbonati a servizi come PlayStation Plus e Xbox Game Pass. Abbiamo quindi raccolto tutte le proposte disponibili, così da permettervi di scegliere quelle più adatte ai vostri gusti. Ricordiamo che i giochi riscattati su Epic Games Store resteranno vostri per sempre, una volta aggiunti alla libreria: vi consigliamo quindi di approfittarne.
I giochi gratis della prossima settimana
Partiamo dal gioco gratuito da riscattare su Epic Games Store, ovvero Bread and Fred, un platform cooperativo in cui dovrete arrampicarvi insieme ai vostri amici fino alla cima di una montagna innevata. Non sarà un'impresa semplice: sarete infatti legati l'uno all'altro e dovrete fare attenzione a non cadere, sfruttando lo slancio per dondolarvi e aiutarvi a vicenda. Ogni salto richiederà precisione e coordinazione, quindi aspettatevi un'esperienza tanto divertente quanto impegnativa.
Epic regala inoltre un contenuto aggiuntivo per Firestone Online Idle RPG, precisamente un pacchetto che comprende 200 gemme, 30 forzieri di diverse rarità, due avatar esclusivi, una skin e altri contenuti. Avrete tempo fino a giovedì 3 dicembre, alle ore 16:59, per riscattare queste offerte.
Non mancano le proposte dedicate agli abbonati a Xbox Game Pass, che potranno approfittare delle Giornate di gioco gratuito. Tra queste troviamo Warhammer 40,000: Mechanicus, disponibile per essere provato fino al 29 novembre. Se dovesse piacervi, potrete anche acquistarlo a prezzo scontato, ovvero 3,99 euro, fino al 7 dicembre. Si tratta di un titolo particolarmente indicato per gli appassionati di Warhammer e per chi cerca uno strategico a turni dalla narrazione coinvolgente, capace di regalare diverse ore di gioco intense.
Infine, sempre grazie alle Giornate di gioco gratuito di Xbox, potrete provare anche Little Rocket Lamb, un'avventura decisamente più spensierata caratterizzata da uno stile pixel art. Vestirete i panni di un aspirante ingegnere e dovrete trasformare la vostra casa d'infanzia, stringere amicizia con gli altri abitanti e costruire una navicella spaziale.
I giochi PlayStation Plus
Lo sappiamo, non si tratta di giochi completamente gratuiti, ma gli abbonati a PlayStation Plus potranno aggiungere alla propria libreria diversi nuovi titoli a partire dal 1° dicembre. Abbiamo quindi deciso di includerli comunque nella nostra selezione. Il primo è Tony Hawk's Pro Skater 3+4, nella sua versione cross-gen, ideale per gli appassionati di skateboard che vogliono cimentarsi in spettacolari acrobazie. Questa edizione introduce diversi miglioramenti, tra cui interventi sul comparto grafico, nuovi trick e altre novità pensate per rendere l'esperienza ancora più piacevole. Se volete saperne di più, potete consultare la nostra recensione.
Il secondo titolo è Dragon Ball Xenoverse 2, una proposta imperdibile per gli appassionati dell'universo creato da Akira Toriyama. Si tratta di un picchiaduro con elementi da gioco di ruolo che riprende e amplia la formula del primo capitolo, offrendo un comparto tecnico più curato e numerosi contenuti. La storia è ben strutturata e le missioni secondarie sono davvero tante. Anche il sistema di combattimento convince, con scontri appaganti e tecniche supreme particolarmente spettacolari, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.
Se invece preferite atmosfere decisamente più inquietanti, potrete cimentarvi in Amnesia: The Bunker, l'esperienza horror firmata Frictional Games. Si tratta di un titolo capace di mantenere costantemente alta la tensione, grazie a meccaniche ben studiate e a una struttura solida che valorizza ogni momento di gioco. Non aspettatevi, però, una componente narrativa paragonabile a quella di SOMA.
Questi sono quindi i giochi che potrete riscattare gratuitamente o provare senza costi aggiuntivi nel corso della prossima settimana, tra nuove proposte e titoli già disponibili per gli abbonati. E voi avete intenzione di provarne qualcuno? Fatecelo sapere nei commenti!