Nuova settimana, nuovi giochi da provare . Alcuni potranno essere riscattati gratuitamente, come quelli disponibili su Epic Games Store , mentre altri saranno accessibili senza costi aggiuntivi soltanto agli abbonati a servizi come PlayStation Plus e Xbox Game Pass. Abbiamo quindi raccolto tutte le proposte disponibili, così da permettervi di scegliere quelle più adatte ai vostri gusti. Ricordiamo che i giochi riscattati su Epic Games Store resteranno vostri per sempre, una volta aggiunti alla libreria: vi consigliamo quindi di approfittarne.

Infine, sempre grazie alle Giornate di gioco gratuito di Xbox, potrete provare anche Little Rocket Lamb , un'avventura decisamente più spensierata caratterizzata da uno stile pixel art. Vestirete i panni di un aspirante ingegnere e dovrete trasformare la vostra casa d'infanzia , stringere amicizia con gli altri abitanti e costruire una navicella spaziale.

Epic regala inoltre un contenuto aggiuntivo per Firestone Online Idle RPG , precisamente un pacchetto che comprende 200 gemme, 30 forzieri di diverse rarità, due avatar esclusivi, una skin e altri contenuti. Avrete tempo fino a giovedì 3 dicembre, alle ore 16:59, per riscattare queste offerte.

Partiamo dal gioco gratuito da riscattare su Epic Games Store , ovvero Bread and Fred , un platform cooperativo in cui dovrete arrampicarvi insieme ai vostri amici fino alla cima di una montagna innevata. Non sarà un'impresa semplice: sarete infatti legati l'uno all'altro e dovrete fare attenzione a non cadere , sfruttando lo slancio per dondolarvi e aiutarvi a vicenda. Ogni salto richiederà precisione e coordinazione, quindi aspettatevi un'esperienza tanto divertente quanto impegnativa.

I giochi PlayStation Plus

Lo sappiamo, non si tratta di giochi completamente gratuiti, ma gli abbonati a PlayStation Plus potranno aggiungere alla propria libreria diversi nuovi titoli a partire dal 1° dicembre. Abbiamo quindi deciso di includerli comunque nella nostra selezione. Il primo è Tony Hawk's Pro Skater 3+4, nella sua versione cross-gen, ideale per gli appassionati di skateboard che vogliono cimentarsi in spettacolari acrobazie. Questa edizione introduce diversi miglioramenti, tra cui interventi sul comparto grafico, nuovi trick e altre novità pensate per rendere l'esperienza ancora più piacevole. Se volete saperne di più, potete consultare la nostra recensione.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 è la scelta ideale per cimentarvi in acrobazie

Il secondo titolo è Dragon Ball Xenoverse 2, una proposta imperdibile per gli appassionati dell'universo creato da Akira Toriyama. Si tratta di un picchiaduro con elementi da gioco di ruolo che riprende e amplia la formula del primo capitolo, offrendo un comparto tecnico più curato e numerosi contenuti. La storia è ben strutturata e le missioni secondarie sono davvero tante. Anche il sistema di combattimento convince, con scontri appaganti e tecniche supreme particolarmente spettacolari, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

I combattimenti di Dragon Ball Xenoverse 2 sono spettacolari

Se invece preferite atmosfere decisamente più inquietanti, potrete cimentarvi in Amnesia: The Bunker, l'esperienza horror firmata Frictional Games. Si tratta di un titolo capace di mantenere costantemente alta la tensione, grazie a meccaniche ben studiate e a una struttura solida che valorizza ogni momento di gioco. Non aspettatevi, però, una componente narrativa paragonabile a quella di SOMA.

Questi sono quindi i giochi che potrete riscattare gratuitamente o provare senza costi aggiuntivi nel corso della prossima settimana, tra nuove proposte e titoli già disponibili per gli abbonati. E voi avete intenzione di provarne qualcuno? Fatecelo sapere nei commenti!