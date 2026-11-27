Il Black Friday è entrato nel vivo e il catalogo di Instant Gaming si aggiorna a ritmo serrato con tagli di prezzo che cambiano di giorno in giorno. Per evitare di farvi perdere tempo dietro a sconti fittizi o calcoli poco chiari, questa pagina raccoglie le promozioni migliori attive oggi, venerdì 27 novembre 2026, selezionate tra le uscite recenti e i grandi recuperi per PC e console.
Prima di passare ai singoli titoli, tenete a mente una regola fondamentale per orientarvi tra le cifre: su Instant Gaming i prezzi dei videogiochi sono mostrati al netto delle imposte, quindi al momento del pagamento va aggiunto il 22% di IVA. Per ogni offerta trovate già indicato sia il prezzo base sia il costo reale che andrete a pagare, così da avere subito chiaro il risparmio effettivo rispetto al listino ufficiale. Discorso diverso per le carte regalo, che sono esenti da IVA e mantengono esattamente il prezzo esposto a schermo.
Potete trovare tutte le offerte man mano che arrivano cliccando qui. Noi aggiorneremo il pezzo nel corso di queste giornate di sconti.
Le offerte migliori su Instant Gaming
Football Manager 27
A un mese dal debutto ufficiale, è già possibile sedersi in panchina risparmiando rispetto al prezzo pieno. Su Instant Gaming trovate infatti Football Manager 27 in versione PC e Mac (Steam) con una riduzione netta rispetto al listino. A fronte dei 60 euro richiesti di base, lo store applica a catalogo un ribasso del 45%, esponendo una cifra netta di 33,09 euro (invece di 34,89 euro). Aggiungendo l'IVA al 22%, la spesa reale al checkout scende a 40,37€, garantendo un risparmio effettivo del 33%, quasi venti euro in meno, rispetto al prezzo pieno (e due euro in meno rispetto al normale prezzo Instant Gaming). Per riscattare la chiave digitale e aggiungerla al vostro account, potete utilizzare il box dedicato o il link all'offerta qui.
GTA V
Se volete esplorare Los Santos e Blaine County nella versione tecnicamente più avanzata mai pubblicata per computer, su Instant Gaming potete recuperare Grand Theft Auto V Enhanced per PC (Rockstar) a meno di undici euro. A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 30 euro, lo store applica a catalogo un taglio del 70%, esponendo una base netta di 8,99 euro rispetto ai 9,79 euro richiesti solitamente sullo store. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra finale per completare l'acquisto si fissa a 10,97 euro (contro gli 11,94 euro abituali), importo che corrisponde a uno sconto effettivo del 63% e vi garantisce un risparmio reale di 19,03 euro. Potete procedere subito all'acquisto della chiave da riscattare sul Rockstar Games Launcher cliccando qui oppure utilizzando il box dedicato.
Valheim
In un purgatorio norreno brutale e affascinante, Valheim per PC permette di mettervi alla prova insieme ai vostri amici. Oggi su Instant Gaming potete recuperarlo a meno di ventidue euro. A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 30 euro, lo store applica a catalogo un taglio del 40%, esponendo una base netta di 17,99 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra finale per completare l'acquisto si fissa a 21,95 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo del 27% e vi garantisce un risparmio reale di 8,05 euro. Potete procedere subito all'acquisto della chiave da riscattare su Steam cliccando qui oppure utilizzando il box dedicato.
Ratchet & Clank: Rift Apart
Se invece volete lanciarvi in un'avventura interdimensionale spettacolare e frenetica, su Instant Gaming potete recuperare Ratchet & Clank: Rift Apart per PC (Steam) a meno di ventidue euro. A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 60 euro, lo store applica a catalogo un taglio del 70%, esponendo una base netta di 17,89 euro rispetto ai 19,39 euro richiesti solitamente sullo store. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra finale per completare l'acquisto si fissa a 21,83 euro (contro i 23,66 euro abituali), importo che corrisponde a uno sconto effettivo del 64% e vi garantisce un risparmio reale di 38,17 euro. Potete procedere subito all'acquisto della chiave da riscattare su Steam cliccando qui oppure utilizzando il box dedicato.
Psychonauts 2
Platform tridimensionale brillante, visionario e ricco di inventiva narrativa, su Instant Gaming Psychonauts 2 in versione PC e Mac (Steam) scende sotto la soglia dei due euro. A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 60 euro, lo store applica a catalogo un taglio del 98%, esponendo una base netta di 1,49 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra finale per completare l'acquisto si fissa a 1,82 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo del 97% e vi garantisce un risparmio reale di 58,18 euro. Potete procedere subito all'acquisto della chiave da riscattare su Steam cliccando qui oppure utilizzando il box dedicato.
Le altre promozioni del giorno su Instant Gaming
Altre ottime promozioni, di cui abbiamo già parlato oggi in articoli dedicati, le trovate qui:
NiOh 3 Deluxe Edition Hogwarts Legacy Deluxe Edition Metaphor: ReFantazio MY HERO ACADEMIA: All's Justice Ultimate Edition Capitolo a parte per le gift card di credito digitale. Queste sono esenti da IVA, quindi la cifra mostrata corrisponde esattamente all'importo finale richiesto al momento del pagamento, senza alcun rincaro successivo: per PlayStation Store, per esempio, lo sconto effettivo si conferma quindi al 6% su quasi tutti i tagli.