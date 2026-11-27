Il Black Friday è entrato nel vivo e il catalogo di Instant Gaming si aggiorna a ritmo serrato con tagli di prezzo che cambiano di giorno in giorno. Per evitare di farvi perdere tempo dietro a sconti fittizi o calcoli poco chiari, questa pagina raccoglie le promozioni migliori attive oggi, venerdì 27 novembre 2026, selezionate tra le uscite recenti e i grandi recuperi per PC e console.

Prima di passare ai singoli titoli, tenete a mente una regola fondamentale per orientarvi tra le cifre: su Instant Gaming i prezzi dei videogiochi sono mostrati al netto delle imposte, quindi al momento del pagamento va aggiunto il 22% di IVA. Per ogni offerta trovate già indicato sia il prezzo base sia il costo reale che andrete a pagare, così da avere subito chiaro il risparmio effettivo rispetto al listino ufficiale. Discorso diverso per le carte regalo, che sono esenti da IVA e mantengono esattamente il prezzo esposto a schermo.

Potete trovare tutte le offerte man mano che arrivano cliccando qui. Noi aggiorneremo il pezzo nel corso di queste giornate di sconti.